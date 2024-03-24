В Україні у 2024 році Великдень православні та католики святкуватимуть у різні дати.

Перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар ніяк не вплинув на дату Великодня.

Дата Великодня постійно змінюється, у 2024 році різні конфесії відзначатимуть свято у різні дні.

Православні християни та католики визначають дату Воскресіння Господнього за місячним календарем.

Відомо, що розрахунок починається в день весняного рівнодення, а після цього настає перший повний Місяць.

Дати Великодня у 2024 році:

У православних Великдень настає пізніше, ніж у католиків.

Великдень у православних випадає на 5 травня - це доволі пізня дата для свята.

Католицький Великдень 2024 відзначається 31 березня.

Перед Великоднем православні відзначають 50-денну піст, його називають Великим.

Піст потрібен для тілесного та духовного очищення, щоб зустріти світле свято в очищеному тілі та з чистими помислами.

Великий піст у 2024 році триватиме з 18 березня по 4 травня.

Нагадаємо, у 2023 році Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

Дати деяких важливих церковних свят змістилися на 13 днів, зокрема, цьогоріч українці святкували Різдво 25 грудня, а Святвечір – 24 грудня.

У 2024 році відзначатимемо у нову дату й Водохреще, День апостолів Павла і Петра, Введення в храм Пресвятої Богородиці та Маковея і не тільки.

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