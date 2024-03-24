В Украине в 2024 году Пасху православные и католики будут праздновать в разные даты.

Переход ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь никак не повлиял на дату Пасхи .

Дата Пасхи постоянно меняется, в 2024 году разные конфессии будут отмечать праздник в разные дни.

Православные христиане и католики определяют дату Воскресения Господня по лунному календарю.

Известно, что расчет начинается в день весеннего равноденствия, а после этого наступает первая полная Луна.

Даты Пасхи в 2024 году:

У православных Пасха наступает позже, чем у католиков.

Пасха у православных выпадает на 5 мая – это достаточно поздняя дата для праздника.

Католическая Пасха 2024 года отмечается 31 марта.

Перед Пасхой православные отмечают 50-дневный пост, его называют Великим.

Пост нужен для телесного и духовного очищения, чтобы встретить светлый праздник в очищенном теле и с чистыми помыслами.

Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая.

Напомним, в 2023 году Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь.

Даты некоторых важных церковных праздников сместились на 13 дней, в частности, в этом году украинцы праздновали Рождество 25 декабря, а Сочельник - 24 декабря.

В 2024 году отметим в новую дату и Крещение, День апостолов Павла и Петра, Введение в храм Пресвятой Богородицы и Маковея и не только.

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