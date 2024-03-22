Депутат Тернопільської обласної ради був спійманий на вимаганні у пораненого військового частини грошей, призначених для його лікування.

Співробітники правоохоронних органів розслідування виявили факт того, що депутат з Тернополя вимагав грошову винагороду від пораненого воїна в обмін на обіцяну допомогу у вирішенні питань лікування, інформує Служба безпеки України.

Пресслужба СБУ повідомила, що в січні 2024 року депутат, який також обіймає посаду голови постійної комісії обласної ради з бюджетних питань, запропонував військовому співробітнику допомогти з отриманням фінансової підтримки на медичне лікування. Умовою було передбачено, що військовий повинен передати половину з отриманої суми депутатові. Ім'я затриманого правоохоронцями не розголошується, однак на офіційному веб-сайті обласної ради зазначено, що постійну комісію з бюджету очолює Олег Щиголь.

Депутата затримали правоохоронці під час отримання нової партії хабара. Він зіткнеться зі справою за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за прийняття, обіцянку або отримання неправомірної вигоди у службових осіб. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про військовослужбовців, які вчинили масштабне розкрадання. Йдеться про викрадення суми розміром близько 3,6 мільйона.

Очільником цієї операції був цивільний, в який впливав на деяких військових і який організував крадіжку військових активів, включаючи бронежилети, шоломи, комплекти одягу на різні сезони та взуття, з території військової частини. Після викрадення, вкрадене майно транспортувалось на тимчасове зберігання у гаражне приміщення в Києві.

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