Депутат Тернопольского областного совета был пойман на вымогательстве у раненого воинской части денег, предназначенных для его лечения.

Сотрудники правоохранительных органов расследования обнаружили факт того, что депутат из Тернополя требовал денежное вознаграждение от раненого воина в обмен на обещанную помощь в решении вопросов лечения, сообщает Служба безопасности Украины.

Прессслужба СБУ сообщила, что в январе 2024 года депутат, также занимающий пост председателя постоянной комиссии областного совета по бюджетным вопросам, предложил военному сотруднику помочь с получением финансовой поддержки на медицинское лечение. Условием предусмотрено, что военный должен передать половину из полученной суммы депутату. Имя задержанного правоохранителями не разглашается, однако на официальном веб-сайте областного совета отмечено, что постоянную комиссию из бюджета возглавляет Олег Щиголь.

Депутата задержали правоохранители при получении новой партии взятки. Он столкнется с делом по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за принятие, обещание или получение неправомерной выгоды у должностных лиц. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о военнослужащих, совершивших масштабное хищение. Речь идет о похищении суммы в размере около 3,6 миллиона.

Главой этой операции был гражданский, влиявший на некоторых военных и организовавший кражу военных активов, включая бронежилеты, шлемы, комплекты одежды на разные сезоны и обувь, с территории воинской части. После похищения украденное имущество транспортировалось на временное хранение в гаражное помещение в Киеве.