Посадовець незаконно збагатився, ймовірно, в результаті зловживань із закупівлями в інтересах Збройних сил України.

Працівники ДБР з Офісом Генпрокурора викрили на незаконному збагаченні ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ.

Як повідомила пресслужба ДБР, чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму близько 58 млн грн.

Йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки в Україні та інше майно.

Підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Підозрюваний у незаконному збагачені за ст. 368-5 КК України затриманий.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

До слова, колишнього заступника міністра оборони спіймали на корупційній схемі, через яку було закуплено неякісний товар.

Зі спільниками у 2022 році посадовець закупив чергову партію неякісних бронежилетів для захисників, витративши більше 948 млн бюджетних гривень.

До "схеми" причетні двоє колишніх підлеглих фігуранта.

Наразі триває розслідування, зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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