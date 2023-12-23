СБУ та Міноборони в Києві виявили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

Так, виявлено корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на близько 1,5 млрд грн.

Як повідомило СБУ, у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, що причетний до оборудки.

Повідомляється, що посадовець у грудні 2022 року підписав угоду з компанією на придбання артилерійських снарядів для ЗСУ, проте бюджетні гроші так і не були переказані на рахунки спецекспортера.

Після продовження «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн.

Відомо, що сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором.

У фігуранта було виявлено документи, що підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Наразі планується повідомлення посадовцю про підозру, фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків.

Міноборони проводить заходи, щоб повернути до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що реальний термін отримав ще один зрадник, який збирав розвіддані про місця базування наших захисників.

Зрадник мав намір встановити в Хмельниччині основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник.

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