СБУ и Минобороны в Киеве обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки снарядов.

Так, выявлена ​​коррупционная схема приобретения боеприпасов для ВСУ на около 1,5 млрд грн.

Как сообщилоСБУ, в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

Сообщается, что должностное лицо в декабре 2022 года подписало соглашение с компанией на приобретение артиллерийских снарядов для ВСУ, однако бюджетные деньги так и не были перечислены на счета спецэкспортера.

После продления «старого» договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд. грн.

Известно, что сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору.

У фигуранта были обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 114-1 УК Украины.

В настоящее время планируется сообщение должностному лицу о подозрении, фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Минобороны проводит мероприятия, чтобы вернуть в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд грн.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что реальный срок получил еще один предатель, собиравший разведданные о местах базирования наших защитников.

Предатель намеревался установить в Хмельнитчине основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции.

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель.

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