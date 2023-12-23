Так, выявлена коррупционная схема приобретения боеприпасов для ВСУ на около 1,5 млрд грн.
Как сообщилоСБУ, в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.
Сообщается, что должностное лицо в декабре 2022 года подписало соглашение с компанией на приобретение артиллерийских снарядов для ВСУ, однако бюджетные деньги так и не были перечислены на счета спецэкспортера.
После продления «старого» договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд. грн.
Известно, что сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору.
У фигуранта были обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 114-1 УК Украины.
В настоящее время планируется сообщение должностному лицу о подозрении, фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Минобороны проводит мероприятия, чтобы вернуть в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд грн.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что реальный срок получил еще один предатель, собиравший разведданные о местах базирования наших защитников.
Предатель намеревался установить в Хмельнитчине основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции.
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель.
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