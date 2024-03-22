Чиновник незаконно обогатился, вероятно, в результате злоупотреблений с закупками в интересах Вооруженных сил Украины.

Сотрудники ДБР с Офисом Генпрокурора разоблачили на незаконном обогащении эксначальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики ВСУ.

Как сообщила пресс-служба ДБР, чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованные активы на сумму около 58 млн грн.

Речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках в Украине и другом имуществе.

Подконтрольные должностному лицу предприятия приобрели склад площадью 2000 м2 и имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Подозреваемый в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК задержан.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

К слову, бывшего замминистра обороны поймали на коррупционной схеме, по которой был закуплен некачественный товар.

С сообщниками в 2022 году чиновник закупил очередную партию некачественных бронежилетов для защитников, потратив более 948 млн. бюджетных гривен.

К "схеме" причастны двое бывших подчиненных фигуранта.

В настоящее время идет расследование, злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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