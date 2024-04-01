Психологи розповіли, що потрібно робити батькам, якщо вони хочуть бути по-справжньому добрими стосунками.

Отже, існує набір звичок, які всі по-справжньому добрі батьки роблять щодня.

У кожному батьку має бути відмінна риса гарного виховання.

Перша ознака гарного батька: вони веселяться і грають із дітьми.

Дитяча праця – це гра. Для малюка повзання – досить важка справа. Це поєднання гри, руху, і робота.

Друга ознака: батьки визнають важкі моменти своєї дитини.

Хороше виховання потребує регулярної самопожертви — тимчасово, інколи ж і на невизначений термін. Як батьки, усвідомлюємо це чи ні, ми всі іноді не любимо своїх дітей.

Можливо, одного разу їхні балакучі висловлювання вплинуть нам на нерви. Або, можливо, ми відчуваємо невелику образу, тому що вимоги бути батьками постійні, всюдисущі... доти, доки ми не доведемо наших дітей до благополучного дорослого життя.

Третя ознака – батьки не забувають піклуються про себе. Ми можемо зробити іншим тільки те, що можемо зробити собі. Дуже часто ми, батьки, почуваємося винними, приділяючи час собі. Іноді почуття провини підкріплюється судженнями оточуючих: «Подивіться нею, який так робить? Яка вона мати? Яка егоїстка!»

Якщо ми судимо та критикуємо себе, то ми засуджуємо та критикуємо інших... включаючи наших дітей. Чим регулярніше ми включаємо турботу про себе у свій графік (тобто медитацію, фізичні вправи, косметичний догляд, харчування поза домом, громадські заходи тощо), тим більше ми відчуваємо себе відновленими, щоб давати і перевищувати, що завжди потрібно від нас як батьків.

Крім того, в прикладах нашого піклування про себе, ми на все життя є для наших дітей прикладом того, як виглядає здорове доросла життя.

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