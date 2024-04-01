Психологи рассказали, что нужно делать родителям, если они хотят быть в по-настоящему хороших отношениях.

Итак, существует набор привычек, которые все по-настоящему хорошие родители делают каждый день.

В каждом родителе должна быть отличительная черта хорошего воспитания.

Первый признак хорошего родителя: они веселятся и играют с детьми.

Детский труд – это игра. Для малыша ползание – довольно тяжелое дело. Это сочетание игры , движения, и работа.

Второй признак: родители признают трудные моменты своего ребенка.

Хорошее воспитание требует регулярного самопожертвования — временно, а иногда и на неопределенный срок. Как родители, осознаём это или нет, мы все иногда «не любим» своих детей.

Возможно, однажды их болтливые высказывания подействуют нам на нервы. Или, возможно, мы чувствуем небольшую обиду, потому что требования быть родителями постоянны , вездесущи... до тех пор, пока мы не доведем наших детей до благополучной взрослой жизни.

Третий признак - родители не забывают заботятся о себе. Мы можем сделать для других только то, что можем сделать для себя. Слишком часто мы, родители, чувствуем себя виноватыми, уделяя время себе. Иногда чувство вины подкрепляется суждениями окружающих: «Посмотрите на него, какой отец так делает? Какая она мама? Какая эгоистка!»

Если мы судим и критикуем себя, то мы осуждаем и критикуем других... включая наших детей. Чем регулярнее мы включаем заботу о себе в свой график (т. е. медитацию, физические упражнения, косметический уход, питание вне дома, общественные мероприятия и т. д.), тем больше мы чувствуем себя восстановленными, чтобы давать и «превышать», что постоянно требуется от нас как родителей.

Кроме того, в примерах нашей заботы о себе, мы на всю жизнь являемся для наших детей примером того, как выглядит здоровая взрослая жизнь.

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