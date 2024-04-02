Бути одночасно прекрасною матір'ю та чудовим партнером може здатися неможливим.

Легко захопитися тим, що ви ідеальна мати, і випустити з уваги важливість ваших відносин з чоловіком.

У сучасному світі матері поєднують більше зобов'язань із роботою, часом, проведеним із сім'єю, та соціальними зобов'язаннями.

У результаті чоловіки почуваються більш обділеними, ніж будь-коли раніше.

Суть у тому, що вам потрібно усвідомлювати, що кожного разу, коли ви кажете «Так» своїм дітям, ви, по суті, кажете «Ні» своєму чоловікові.

Не впевнені, що ваша роль мами важливіша за роль дружини? Ось три ознаки того, що це безперечно так.

Якщо ви робите ці 3 речі, ви чудова мама, але погана дружина:

Ви заохочуєте своїх дітей займатись різними позакласними заняттями.

Відсутність обмежень у цій галузі призводить до того, що ваші діти почуватимуться перевантаженими і думатимуть, що надмірний розклад – це нормально. І я знаю, що це не той приклад, який ви хочете подати.

Зрештою, якщо ви перевозите дітей від одного заняття до іншого, ви не можете перебувати вдома зі своїм чоловіком.

2. Ваші діти безперешкодно вторгаються у вашу спальню.

Якщо вам знайоме, коли дитина заповзає у ваше ліжко, дивиться на вас великими благаючими очима і благає: «Мамо, будь ласка, ще одну книжку?» Через сорок п'ять хвилин ви встаєте з ліжка після читання і засинаєте, і ваша дитина тепер знаходиться у вашій кімнаті, а не у своїй.

Встановіть встановлений порядок дня (одна книга, читання в її кімнаті) і постійно дотримуйтесь його.

Ви продемонструєте своїм дітям, що вони можуть довіряти вам та тримати своє слово. Ваше подружнє ліжко - це священне місце для вас і вашого чоловіка.

3. Ви задовольняєте будь-які питання та забаганки своїх дітей.

Якщо у вас вистачить терпіння відповісти: "Мамо, куди коники ходять у туалет?" або «Дивіться, як я сьогодні стрибаю на своєму монстр-траку (210-й раз)», молодець, ти природжений вихователь. Але діти не розуміють, що «дорослий час» також має значення.

Для них ненормально постійно перебивати, коли ваш чоловік проводить із вами свій день. Поясніть, що їм не слід переривати розмову, якщо вони не мають кровотечі або сильного фізичного болю.

Ваш чоловік буде дуже вдячний за ваш час та зосереджену увагу.

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