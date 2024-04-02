Быть одновременно прекрасной матерью и отличным партнером может показаться невозможным.

Легко увлечься тем, что вы идеальная мать, и упустить из виду важность ваших отношений с мужем.

В современном мире матери совмещают больше обязательств с работой, временем, проведенным с семьей, и социальными обязательствами.

В результате мужья чувствуют себя более обделенными, чем когда-либо прежде.

Суть в том, что вам нужно осознавать, что каждый раз, когда вы говорите «Да» своим детям, вы, по сути, говорите «Нет» своему мужу.

Не уверены, что ваша роль мамы важнее роли жены? Вот три признака того, что это определенно так.

Если вы делаете эти 3 вещи, вы отличная мама, но плохая жена:

Вы поощряете своих детей заниматься различными внеклассными занятиями.

Отсутствие ограничений в этой области приводит к тому, что ваши дети будут чувствовать себя перегруженными и думать, что чрезмерное расписание - это нормально. И я знаю, что это не тот пример, который вы хотите подать.

В конце концов, если вы перевозите детей от одного занятия к другому, вы не можете находиться дома со своим мужем.

2. Ваши дети беспрепятственно вторгаются в вашу спальню.

Если вам знакомо, когда ребенок заползает в вашу кровать, смотрит на вас большими умоляющими глазами и умоляет: «Мама, пожалуйста, еще одну книжку?» Сорок пять минут спустя вы встаете с кровати после чтения и засыпаете, и ваш ребенок теперь находится в вашей комнате, а не в своей.

Установите установленный распорядок дня (одна книга, чтение в ее комнате) и постоянно его придерживайтесь.

Вы продемонстрируете своим детям, что они могут доверять вам и держать свое слово. Ваша супружеская постель — это священное место для вас и вашего супруга.

3. Вы удовлетворяете любые вопросы и прихоти своих детей.

Если у вас хватит терпения ответить: «Мама, куда кузнечики ходят в туалет?» или «Смотрите, как я сегодня прыгаю на своем монстр-траке (в 210-й раз)», молодец, ты прирожденный воспитатель. Но дети не понимают, что «взрослое время» тоже имеет значение.

Для них ненормально постоянно перебивать, когда ваш муж проводит с вами свой день. Объясните, что им не следует прерывать разговор, если у них нет кровотечения или сильной физической боли.

Ваш муж будет очень благодарен за ваше время и сосредоточенное внимание .

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