Суворі покарання зафіксовано у разі порушення вимог щодо управління відходами під час їх збору.

Норми адміністративного правопорушення в Україні, що стосуються порушень в управлінні відходами, включають забруднення земель відходами, пошкодження та засмічення лісів відходами, порушення правил управління відходами, а також викидання сміття з вікон транспортних засобів та з бортів річкових або маломірних суден.

Проте, в наявному законодавстві немає окремої норми, яка б установлювала покарання за засмічення територій населених пунктів, як це робиться в більшості країн Європи.

У практиці за такі порушення застосовується стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою населених пунктів. Розмір штрафу за цю статтю становить від 340 до 1360 гривень.

Найнижче покарання в сфері управління відходами в Україні передбачене за викидання сміття з бортів річкових суден і з вікон транспортних засобів, таких як автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси та трамваї, і становить від 8,5 до 17 гривень.

Найсуворіші покарання зафіксовані у випадку порушення вимог щодо управління відходами під час їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення.

Такі порушення караються штрафом у розмірі від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб та від 850 до 1700 гривень для посадових осіб і громадянських суб'єктів підприємницької діяльності.

Аналогічні розміри штрафів передбачені за забруднення сільськогосподарських та інших земель відходами: від 240 до 1360 гривень для фізичних осіб та від 850 до 1700 гривень для посадових осіб і громадянських суб'єктів підприємницької діяльності.

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