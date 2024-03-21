Суровые наказания зафиксированы в случае нарушения требований по управлению отходами во время их сбора.

Нормы административного правонарушения в Украине, касающиеся нарушений в управлении отходами, включают загрязнение земель отходами, повреждение и засор лесов отходами, нарушение правил управления отходами, а также выбрасывание мусора из окон транспортных средств и с бортов речных или маломерных судов.

Однако в действующем законодательстве нет отдельной нормы, которая бы устанавливала наказание за засорение территорий населенных пунктов, как это делается в большинстве стран Европы.

В практике такие нарушения применяется статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства населенных пунктов. Размер штрафа за статью составляет от 340 до 1360 гривен.

Низшее наказание в сфере управления отходами в Украине предусмотрено за выбрасывание мусора с бортов речных судов и из окон транспортных средств, таких как автобусы, маршрутные такси, троллейбусы и трамваи, и составляет от 8,5 до 17 гривен.

Суровые наказания зафиксированы в случае нарушения требований по управлению отходами во время их сбора, хранения, обработки, утилизации, обезвреживания, удаления или захоронения.

Такие нарушения наказываются штрафом от 340 до 1360 гривен для физических лиц и от 850 до 1700 гривен для должностных лиц и гражданских субъектов предпринимательской деятельности.

Аналогичные размеры штрафов предусмотрены за загрязнение сельскохозяйственных и других земель отходами от 240 до 1360 гривен для физических лиц и от 850 до 1700 гривен для должностных лиц и гражданских субъектов предпринимательской деятельности.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.