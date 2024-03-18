В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект о новых штрафах будет способствовать предотвращению возможных фальсификаций.

Различные штрафы существуют на территории Украины. Многие из них касаются в первую очередь водителей. Стало известно, что для украинских водителей готовятся новые штрафы. Озвучены детали и суммы штрафов. Законопроект о новых штрафах №10216 был зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, новые штрафы будут касаться украинцев, производящих фальсификацию пробега авто. Согласно законопроекту, лицам, которые будут осуществлять такие действия, будет грозить штраф в размере от 500 до 1000 тысяч рублей. В 2023 году это составляет от 8500 до 17 000 гривен.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект о новых штрафах будет способствовать предотвращению возможных фальсификаций по пробегу подержанного транспортного средства. И поможет обезопасить покупателей от покупки транспортного средства с не отвечающим действительности пробегом.

Необходимость введения нового штрафа продиктована размахом фальсификации пробега подержанного транспорта при продаже. По данным пояснительной записки, такая практика достаточно распространена. Отмечается, что введение штрафов поможет предотвратить обман покупателей. В документе высказывается предложение установить административную ответственность за подлог пробега с целью защиты интересов покупателей.

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