Тут ви знайдете щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 21 березня.

Гороскоп та читання карт Таро для всіх знаків зодіаку на 21 березня вже тут.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку в неділю, 21 березня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Король пентаклів.

Ви зараз дуже амбітні.

Навіть якщо ви не знаєте, чого хочете від життя, ви впевнені, що як тільки ви зрозумієте це, ви зробите все, що у ваших силах, щоб отримати це.

Це ідеальний час, щоб поставити цілі та прокласти шлях до майбутнього успіху.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Місяць.

Зверніть увагу на свої мрії. Прямо зараз ви знаходитесь у дуже інтуїтивному періоді.

Ваша уява яскрава, а ваша проникливість сильна.

Тримайте під рукою щоденник сновидінь, оскільки ваша підсвідомість намагається зв'язатися з вами та допомогти вам побачити те, що вам потрібно знати.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Ви щойно пережили важкий період, і важко повірити, що проблему вирішено чи майже вирішено.

Скажіть собі і повірте у своєму серці, що зараз справи кращі.

Найнапруженіша частина майже позаду, і незабаром ви побачите, що майбутнє для вас зрозуміле. З тобою все буде гаразд. Ти зробив це.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Жезлів.

Вам не потрібно розповідати людям, що ви плануєте зробити.

Вони побачать, чого ви прагнете досягти, щойно почнуть виявлятися результати.

Замість витрачати час на те, щоб ділитися своїми мріями з іншими, які, можливо, не розуміють або навіть не цінують їх так, як ви, втілить їх у життя самі.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернута.

Важко висловити все, що ти відчуваєш усередині.

Бувають моменти, коли вам просто потрібно їх обробити та зрозуміти, чому ви відчуваєте те, що відчуваєте.

Це час зцілення вашого серця. Не намагайтеся придушити його, залишаючись зайнятими та блокуючи свої думки.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею.

Ви хочете бути фінансово самодостатнім, і коли ви думаєте, що знаходитесь не там, де хочете, ви працюватимете ще старанніше, щоб досягти цього.

Ви знаходитесь у місці, де до вас почнуть приходити гроші.

Ваша енергія подібна до магніту, що притягує успіх і фінансову безпеку.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Всюди є ознаки надії, і якщо ви звернете пильну увагу на своє життя, ви побачите, що Всесвіт намагається показати вам.

Є речі, які відбуваються з якоїсь причини, і це не збіг.

Ці моменти є спосіб Бога показати вам, що Він тут, щоб співпрацювати з вами.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Згадайте та подумайте про щасливі часи. У вас так багато позитивних спогадів, то навіщо зациклюватися на негативних.

Коли ваша голова стосується подушки і починається занепокоєння, розслабте свій розум думками про дитинство і свої найбільші надії.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перевернута.

Не всі з вами погодяться. У вас є своя думка, а у них своя. Це не обов'язково має порушувати умови угоди, якщо ви не зробите це таким чином.

Вам може не подобатися, що у вас виникли розбіжності або розбіжності, але знайдіть інші способи ладити і поки дайте цю область свого життя спокій.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Дурень

Вам надається чудова можливість, тому, звичайно, ви хочете нею скористатися і зробити все якнайшвидше.

Ви можете не знати, на чому зосередитись насамперед, і тому робите багато справ одночасно. Але це буде контрпродуктивним. Плануйте та звужуйте свою увагу.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута.

Ви не завжди знатимете, чого саме ви хочете. Ви можете подумати, що хочете одного, а наступного дня передумати.

Не будьте такі суворі до себе, тому що ви ще не всі зрозуміли.

Ви проходите перехідний період і зрештою зрозумієте, куди рухається ваше життя.

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