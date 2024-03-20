Здесь вы найдете ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 21 марта.

Гороскоп и чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 21 марта уже здесь.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в воскресенье, 21 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Вы сейчас очень амбициозны.

Даже если вы не знаете, чего хотите от жизни, вы уверены, что как только вы это поймете, вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы получить это.

Это идеальное время, чтобы поставить цели и проложить путь к будущему успеху.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Луна.

Обратите внимание на свои мечты. Прямо сейчас вы находитесь в очень интуитивном периоде.

Ваше воображение яркое, а ваша проницательность сильна.

Держите под рукой дневник сновидений, поскольку ваше подсознание пытается связаться с вами и помочь вам увидеть то, что вам нужно знать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Вы только что пережили трудный период, и трудно поверить, что проблема решена или почти решена.

Скажите себе и поверьте в своем сердце, что сейчас дела обстоят лучше.

Самая напряженная часть почти позади, и вскоре вы увидите, что будущее для вас ясно. С тобой все будет в порядке. Ты сделал это.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Вам не нужно рассказывать людям, что вы планируете сделать.

Они увидят, чего вы стремитесь достичь, как только начнут проявляться результаты.

Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы делиться своими мечтами с другими, которые, возможно, не понимают или даже не ценят их так, как вы, воплотите их в жизнь сами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая.

Трудно выразить словами все, что ты чувствуешь внутри.

Бывают моменты, когда вам просто нужно их обработать и понять, почему вы чувствуете то, что чувствуете.

Это время исцеления вашего сердца. Не пытайтесь подавить его, оставаясь занятыми и блокируя свои мысли.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Вы хотите быть финансово самодостаточным, и когда вы думаете, что находитесь не там, где хотите, вы будете работать еще усерднее, чтобы достичь этого.

Вы находитесь в месте, где к вам начнут приходить деньги.

Ваша энергия подобна магниту, притягивающему успех и финансовую безопасность.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Повсюду есть признаки надежды, и если вы обратите пристальное внимание на свою жизнь, вы увидите, что Вселенная пытается вам показать.

Есть вещи, которые происходят по какой-то причине, и это не совпадения.

Эти моменты — это способ Бога показать вам, что Он здесь, чтобы сотрудничать с вами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Вспомните и подумайте о счастливых временах. У вас так много положительных воспоминаний, так зачем зацикливаться на отрицательных.

Когда ваша голова касается подушки и начинается беспокойство, расслабьте свой разум мыслями о детстве и своих самых больших надеждах.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Не все с вами согласятся. У вас есть свое мнение, а у них свое. Это не обязательно должно нарушать условия сделки, если только вы не сделаете это таким образом.

Вам может не нравиться, что у вас возникли разногласия или разногласия, но найдите другие способы ладить и пока оставьте эту область своей жизни в покое.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Дурак

Вам предоставляется прекрасная возможность, поэтому, конечно, вы хотите ею воспользоваться и сделать все как можно скорее.

Вы можете не знать, на чем сосредоточиться в первую очередь, и поэтому делаете много дел одновременно. Но это будет контрпродуктивно. Планируйте и сужайте свое внимание.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Вы не всегда будете знать, чего именно вы хотите. Вы можете подумать, что хотите одного, а на следующий день передумать.

Не будьте так строги к себе, потому что вы еще не все поняли.

Вы проходите переходный период и в конце концов поймете, куда движется ваша жизнь.

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