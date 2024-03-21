Національна комісія, яка регулює енергетику, пояснила, що завдяки цим змінам багато українців зможуть заощадити кількасот гривень на рік.

Користувачі, яким було припинено газопостачання частково або повністю, тепер матимуть можливість звільнення від оплати за транспортування газу. Варто розуміти, що таку можливість матимуть не всі, а лише при виконанні певних умов.

Однак ця пільга застосовуватиметься лише до тих споживачів, які минулого газового року використовували мінімальний обсяг газу через його відключення.

З цього часу при розрахунку вартості транспортування газу буде враховуватися лише функціонуюче газове обладнання побутового споживання, яке не було опломбоване.

Національна комісія, які регулює енергетику, пояснила, що завдяки цим змінам багато українців зможуть зекономити кілька сотень гривень на рік.

Тариф на доставку газу буде меншим у місцях з великою кількістю мешканців. Остаточна вартість буде залежати від регіону проживання споживачів.

Зараз тарифи на доставку газу коливаються від 0,38 до 2,39 гривень за кубометр.

У квітні тарифи на газ для українців становитимуть від 7,7 до 9,9 гривень за кубометр. Понад 98% домогосподарств, які обслуговуються "Нафтогазом", платитимуть 7,96 гривень за кубометр. Деякі інші постачальники встановлюватимуть ціни від 8 гривень, але в деяких компаніях тарифи будуть трохи вищими.

Джерело: 24 Канал.

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