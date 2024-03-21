Национальная комиссия, регулирующая энергетику, пояснила, что благодаря этим изменениям многие украинцы смогут сэкономить несколько сотен гривен в год.

Пользователи, которым было прекращено газоснабжение частично или полностью, теперь получат возможность освобождения от оплаты за транспортировку газа. Следует понимать, что такая возможность будет иметь не все, а только при выполнении определенных условий.

Однако эта льгота будет применяться только к потребителям, которые в прошлом газовом году использовали минимальный объем газа из-за его отключения.

С этого времени при расчете стоимости транспортировки газа будет учитываться только функционирующее газовое оборудование бытового потребления, которое не было опломбировано.

Национальная комиссия, регулирующая энергетику, пояснила, что благодаря этим изменениям многие украинцы смогут сэкономить несколько сотен гривен в год.

Тариф на доставку газа будет меньше в местах с большим количеством жителей. Окончательная цена будет зависеть от региона проживания потребителей.

В настоящее время тарифы на доставку газа колеблются от 0,38 до 2,39 гривен за кубометр.

В апреле тарифы на газ для украинцев составят от 7,7 до 9,9 гривен за кубометр. Более 98% обслуживаемых "Нафтогазом" домохозяйств будут платить 7,96 гривен за кубометр. Некоторые другие поставщики будут устанавливать цены от 8 гривен, но в некоторых компаниях тарифы будут несколько выше.

Источник: 24 Канал.

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