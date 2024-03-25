У Львові жінка народила дитину, яка стала 105 внуком для її матері.

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі народила свою дитину 46-річна жителька Львова. За її словами, цей малюк став 105-м онуком для її матері, інформують на Фейсбук-сторінці медичної установи.

Породілля розповіла, що вона родом з Рівненщини, де в її сім'ї завжди було багато дітей. Вона сама — десята дитина з тринадцяти. Наразі її мамі 87 років.

Пологи пройшли природним шляхом, і дитина народилася на 40-му тижні вагітності з масою тіла 3460 грам та зростом 55 сантиметрів.

Тамара відзначила, що перебування у Львівському обласному перинатальному центрі було надзвичайно комфортним, і вона задоволена, що обрала саме цей медичний заклад для пологів. Вона також підкреслила, що харчування тут було дуже смачним та різноманітним.

На зустріч новонародженому малюкові Павлу разом з матір'ю приїхали тато та всі шестеро старших дітей — три братики та три сестрички.

Львівський обласний клінічний перинатальний центр провів сім'ю з хорошими побажаннями.

"Команда нашого центру бажає всій сім‘ї здоров‘я та мирного неба", - написали представники медичної установи у Фейсбук.

Раніше Politeka також писала про волонтера, якого силою затримали працівники ТЦК у Львові. За словами його дружини, проти чоловіка застосовували силу, утримували у військкоматі, погрожували та порвали одяг, розбили окуляри й телефон.

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