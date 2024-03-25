Во Львове женщина родила ребенка, который стал 105 внуком для ее матери.

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре родила своего ребенка 46-летняя жительница Львова. По ее словам, этот малыш стал 105-м внуком для ее матери, информируют на Facebook-странице медицинского учреждения.

Роженица рассказала, что она родом из Ровенщины, где в ее семье всегда было много детей. Она самая — десятый ребенок из тринадцати. Теперь ее маме 87 лет.

Роды прошли естественным путем, и ребенок родился на 40 неделе беременности с массой тела 3460 грамм и ростом 55 сантиметров.

Тамара отметила, что пребывание во Львовском областном перинатальном центре было очень комфортным, и она довольна, что выбрала именно это медицинское учреждение для родов. Она также подчеркнула, что питание здесь было очень вкусным и разнообразным.

На встречу новорожденному малышу Павлу вместе с матерью приехали папа и все шесть старших детей — три братика и три сестренки.

Львовский областной клинический перинатальный центр провел семью с хорошими пожеланиями.

"Команда нашего центра желает всей семье здоровья и мирного неба", - написали представители медицинского учреждения в Фейсбуке.

Ранее Politeka также писала о волонтере, которого силой задержали работники ТЦК во Львове. По словам его жены, против мужа применяли силу, содержали в военкомате, угрожали и порвали одежду, разбили очки и телефон.

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