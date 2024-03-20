Завдяки цим хитрощам ви зможете зберегти мікрохвильову піч чистою та знежиреною при повсякденному використанні.

Очищення мікрохвильової печі від жиру може виявитися непростим завданням. Проте досвідчені домогосподарки запевняють, що за наявності правильних методів його можна спростити.

Спосіб 1: очищення пором.

Помістіть у мікрохвильову піч глибоку миску, наповнену водою.

Нагрійте воду на високій потужності протягом 5–10 хвилин, щоб утворилася пара.

Дайте пару конденсуватись на стінках мікрохвильової печі, щоб розчинити жир.

Обережно зніміть чашу та протріть внутрішню частину мікрохвильової печі чистою тканиною або губкою.

Спосіб 2: очищення оцетом.

Змішайте рівні частини води та оцту в мисці, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі.

Нагрійте суміш у мікрохвильовій печі 5-7 хвилин на високій потужності.

Залиште пару в мікрохвильовій печі на 30 хвилин, щоб жир розчинився.

Протріть внутрішню частину мікрохвильової печі тканиною чи губкою.

Спосіб 3: очищення лимонною кислотою.

Розчиніть одну столову ложку лимонної кислоти у двох склянках води.

Нагрійте розчин у мікрохвильовій печі протягом 10-15 хвилин.

Залишіть дверцята закритими на додатковий час, щоб лимонна кислота подіяла.

Після цього протріть внутрішню частину мікрохвильової печі тканиною чи губкою.

Спосіб 4: очищення за допомогою харчової соди.

Змішайте дві-три столові ложки харчової соди із двома склянками води.

Нагрійте суміш у мікрохвильовій печі протягом 7-10 хвилин.

Залишіть двері закритими на 25 хвилин, щоб харчова сода подіяла.

Після процедури просто протріть внутрішню частину мікрохвильової печі, приділяючи особливу увагу важким ділянкам. Робити це потрібно губкою, посипаною харчовою содою.

Очищення корпусу.

Для видалення жовтих плям на білій мікрохвильовій печі використовуйте хлорний відбілювач або перекис водню.

Змочіть тканину концентрованим розчином відбілювача або перекису та оберніть її навколо мікрохвильової печі.

Крім цього, залиште тканину обгорнутої навколо мікрохвильової печі на кілька годин, потім протріть її водою.

Настійно рекомендується протирати мікрохвильову піч після кожного використання вологою тканиною або паперовим рушником.

Також при розігріванні їжі використовуйте кришку, придатну для використання в мікрохвильовій печі, щоб запобігти розбризкуванню їжі.

Використовуйте глибокі контейнери для розморожування продуктів, щоб запобігти потраплянню крапель або розливів.

Після приготування залишайте дверцята мікрохвильової печі відчиненими, щоб забезпечити вентиляцію і запобігти появі запахів.

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