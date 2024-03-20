Благодаря этим хитростям вы сможете сохранить микроволновую печь чистой и обезжиренной при повседневном использовании.

Очистка микроволновой печи от жира может оказаться непростой задачей. Однако опытные домохозяйки уверяют, что при наличии правильных методов ее можно значительно упростить.

Способ 1: очистка паром.

Поместите в микроволновую печь глубокую миску наполненную водой.

Нагрейте воду на высокой мощности в течение 5–10 минут, чтобы образовался пар.

Дайте пару конденсироваться на стенках микроволновой печи, чтобы растворить жир.

Осторожно снимите чашу и протрите внутреннюю часть микроволновой печи чистой тканью или губкой.

Способ 2: очистка уксусом.

Смешайте равные части воды и уксуса в миске, которую можно использовать в микроволновой печи.

Нагрейте смесь в микроволновой печи 5-7 минут на высокой мощности.

Оставьте пар в микроволновой печи на 30 минут, чтобы жир растворился.

Протрите внутреннюю часть микроволновой печи тканью или губкой.

Способ 3: очистка лимонной кислотой.

Растворите одну столовую ложку лимонной кислоты в двух стаканах воды.

Нагрейте раствор в микроволновой печи в течение 10–15 минут.

Оставьте дверцу закрытой на дополнительное время, чтобы лимонная кислота подействовала.

После этого протрите внутреннюю часть микроволновой печи тканью или губкой.

Способ 4: очистка с помощью пищевой соды.

Смешайте две-три столовые ложки пищевой соды с двумя стаканами воды.

Нагрейте смесь в микроволновой печи в течение 7–10 минут.

Оставьте дверь закрытой на 25 минут, чтобы пищевая сода подействовала.

После проделанной процедуры просто протрите внутреннюю часть микроволновой печи, уделяя особое внимание трудным участкам. Делать это нужно губкой, посыпанной пищевой содой.

Очистка корпуса.

Для удаления желтых пятен на белой микроволновой печи используйте хлорный отбеливатель или перекись водорода.

Смочите ткань концентрированным раствором отбеливателя или перекиси и оберните ее вокруг микроволновой печи.

Кроме этого, оставьте ткань обернутой вокруг микроволновой печи на несколько часов, затем протрите ее водой.

Настоятельно рекомендуется протирать микроволновую печь после каждого использования влажной тканью или бумажным полотенцем.

Также при разогреве пищи используйте крышку, пригодную для использования в микроволновой печи, чтобы предотвратить разбрызгивание пищи.

Используйте глубокие контейнеры для размораживания продуктов, чтобы не допустить попадания капель или разливов.

После приготовления оставляйте дверцу микроволновой печи открытой, чтобы обеспечить вентиляцию и предотвратить появление запахов.

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