Любой телефон может нагреваться при тех или иных обстоятельствах, поскольку сильная нагрузка на систему провоцирует активную работу техники. Процессоры (особенно некоторые не слишком удачные модели) и батареи во время своей работы генерируют тепло, и если использование является слишком интенсивным, то результат становится ощутимым.

Поэтому можно сказать, что некоторый нагрев является нормой для смартфона. Однако это становится проблемой, когда он нагревается настолько, что его неприятно держать в руках, или он начинает странно себя вести.

Распространенной причиной перегрева телефона могут быть солнечные лучи в жаркий летний день. Поскольку экраны смартфонов черные, а часто такого же цвета и их корпуса, то они особенно благоприятны к нагреву. Это приводит к проблемам с производительностью и даже к повреждению внутренних компонентов.

Если процессор вашего телефона перегружен, он нагревается изнутри. То есть, если ваш процессор пытается выполнять слишком много задач (даже в фоновом режиме), телефон может быстро перегреться.

Открытое одновременно большое количество приложений может способствовать повышению температуры. Это связано с тем, что программы запускают фоновые процессы, которые потребляют ресурсы процессора и памяти, даже если вы их активно не используете.

Иногда даже одного приложения с высоким энергопотреблением может быть достаточно, чтобы перегреть телефон, если оставить его запущенным надолго. Приложения, содержащие элементы дополненной реальности, или другие очень тяжелые графические нагрузки, особенно сильно истощают процессор и могут перегрузить систему из-за длительного использования.

Небольшой нагрев во время зарядки – это нормально. Однако, если ваш телефон чрезмерно горячий, это может быть связано с неисправным аккумулятором или зарядным кабелем.

Беспроводная зарядка гораздо менее эффективна, чем проводная, а это означает, что больше энергии утекает в виде тепла, что делает ваш телефон теплее на ощупь, чем обычно. Если нет проблем с телефоном или беспроводным зарядным устройством, это не должно быть причиной перегрева.

Так же, как и на компьютере, игры на мобильном телефоне сильно нагружают процессор, что приводит к выработке большого количества тепла. Хотя случайный и непродолжительный сеанс не убьет ваш телефон, несколько часов непрерывной игры приведут к перегреву устройства. Особенно это касается новых, графически требовательных игр.

Потоковый видеоконтент. Потоковое видео на Netflix или YouTube или многочасовой просмотр телевизора онлайн так же вреден для здоровья вашего мобильного телефона, как и долговременный игровой сеанс.

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