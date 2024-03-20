Тут ви знайдете щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 20 березня.

Щоденне читання карт Таро та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 20 березня.

Будь сам собі лідером – ось девіз дня.

Це ідеальний день, щоб повернути собі ту сферу вашого життя, яка вийшла з-під контролю.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 20 березня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Помірність.

Потерпи. Все відбувається саме собою.

Іноді ваша вогненна енергія хоче цього зараз, але життя влаштоване не завжди так.

Можливо, вам доведеться почекати ще трохи, але це не означає, що те, на що ви сподіваєтесь, не станеться.

Ви навчаєтесь у міру того, як ростете завдяки цьому досвіду. Очікування зміцнює характер.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею.

Відчуйте себе комфортно у своїй шкірі.

У вас так багато справ, але з якоїсь причини ви бачите свої дивовижні якості у негативному світлі.

Завжди є куди вдосконалюватись, але це не означає, що у вас є недоліки.

Це означає, що ти є унікальним. Святкуйте те, що ви є.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Щоб стати партнером, потрібні двоє, але навіть якщо ваш партнер не піде вам назустріч, ви можете стати більшою людиною, показавши необхідну спокійнішу сторону.

Є щось чудове, коли ти можеш бути тим, хто любить, коли важкі часи.

Ваше піклування може стати мостом, який заповнить розрив у ваших відносинах.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Бажання справджуються, і, можливо, ви турбуєтеся, що вони не збудуться. Можливо, у вас було щось, чого ви хотіли, але не вийшло, і ви відчували, що таке життя.

Ви просите, що хочете, і Всесвіт не дає вам цього. Але є причини затримки в житті, а іноді й причини, через які ваша мрія не справджується.

Це тому, що прийде щось більше, і ви більше дізнаєтеся про себе, працюючи над цим.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Якби мета, яку ви намагаєтеся досягти, не коштувала того, конкуренція не була б такою жорсткою.

Занепокоєння може бути для вас трохи корисним прямо зараз, тому що воно зберігає ваші розумові здібності гострими і ваше бажання одужувати кожен день свіжим.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Туз Пентакль.

На вашому шляху завжди з'являється можливість.

Вони представлені вам у різних формах, а іноді вони приховані з поля зору. Знайдіть їх. Бути напоготові.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Всесвіт дає вам щедро, але цього разу вам доведеться попрацювати, щоб отримати бажане.

Ось де ти сяєш.

Ваша здатність бути тією людиною, якою ви хочете бути, та демонструвати свої таланти широко відкрита.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Ієрофант

Повага до того, що було створено не завжди легко викликати.

Ви пробували щось нове, щоб побачити, що спрацює, але, можливо, краще дотримуватися того, що перевірено та вірно, і перейти до наступної проблеми, яка потребує вирішення та творчого рішення.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Ви працюєте, щоб щось отримати. Ви не хочете, щоб ваші зусилля були марними.

Не вимагайте, яким може бути ваш прибуток за каторжну працю.

Це можливість. Ви маєте право отримати свою винагороду.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Справедливість

Ситуація може бути несправедливою, і ви намагаєтеся поводитися добре, але це не означає, що ви повинні прийняти її, не кажучи про те, що ви відчуваєте.

Висловлюйтеся і постарайтеся не дозволяти собі мовчати, тому що ви вважаєте за краще уникати конфліктів чи конфронтації.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Все постійно змінюється, і вам може не подобатися напрямок, у якому рухається життя.

Поверни це іншою стороною. Ви не безпорадна жертва.

У вас є можливості та вибір. Почніть зараз з того, щоб зробити їх мудрішими, ніж у минулому.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Будьте хорошим партнером та другом.

Ваше кохання необхідне прямо зараз, і прояв вашої турботи дуже важливий для когось.

Навіть якщо ви просто потримаєте руку або скажете добре слово. Ваша присутність має значення.

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