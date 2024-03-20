Здесь вы найдете ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 20 марта.

Ежедневное чтение карт Таро и гороскоп для всех знаков зодиака на 20 марта.

Будь сам себе лидером – вот девиз дня.

Это идеальный день, чтобы вернуть себе ту область вашей жизни, которая вышла из-под контроля.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 20 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Умеренность.

Потерпи. Все происходит само по себе.

Иногда ваша огненная энергия хочет этого сейчас, но жизнь устроена не всегда так.

Возможно, вам придется подождать еще немного, но это не значит, что то, на что вы надеетесь, не произойдет.

Вы учитесь по мере того, как растете благодаря этому опыту. Ожидание укрепляет характер.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Почувствуйте себя комфортно в своей коже.

У вас так много дел, но по какой-то причине вы видите свои удивительные качества в негативном свете.

Всегда есть куда совершенствоваться, но это не значит, что у вас есть недостатки.

Это значит, что ты уникален. Празднуйте то, что вы есть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Чтобы стать партнером, нужны двое, но даже если ваш партнер не пойдет вам навстречу, вы можете стать более крупным человеком, показав необходимую более спокойную сторону.

Есть что-то восхитительное, когда ты можешь быть тем, кто любит, когда времена трудные.

Ваша забота может стать мостом, который заполнит разрыв в ваших отношениях.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Желания сбываются, и, возможно, вы беспокоитесь, что они не сбудутся. Возможно, у вас было что-то, чего вы хотели, но не получилось, и вы чувствовали, что такова жизнь.

Вы просите то, что хотите, и Вселенная не дает вам этого. Но есть причины задержки в жизни, а иногда и причины, по которым ваша мечта не сбывается.

Это потому, что грядет нечто большее, и вы больше узнаете о себе, работая над этим.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Если бы цель, которую вы пытаетесь достичь, не стоила того, конкуренция не была бы такой жесткой.

Беспокойство может быть для вас немного полезным прямо сейчас, потому что оно сохраняет ваши умственные способности острыми и ваше желание поправляться каждый день свежим.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

На вашем пути всегда появляется новая возможность.

Они представлены вам в различных формах, а иногда они скрыты из поля зрения. Найдите их. Быть начеку.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Вселенная дает вам щедро, но на этот раз вам придется потрудиться, чтобы получить желаемое.

Вот где ты сияешь.

Ваша способность быть тем человеком, которым вы хотите быть, и демонстрировать свои таланты широко открыта.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Иерофант

Уважение к тому, что было создано, не всегда легко вызвать.

Вы пробовали что-то новое, чтобы увидеть, что сработает, но, возможно, лучше придерживаться того, что проверено и верно, и перейти к следующей проблеме, требующей решения и творческого решения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Вы работаете, чтобы что-то получить. Вы не хотите, чтобы ваши усилия были напрасными.

Не требуйте, какой может быть ваша прибыль за каторжный труд.

Это возможность. Вы имеете право получить свою награду.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Справедливость

Ситуация может быть несправедливой, и вы пытаетесь вести себя хорошо, но это не значит, что вы должны принять ее, не говоря о том, что вы чувствуете.

Высказывайтесь и постарайтесь не позволять себе молчать, потому что вы предпочитаете избегать конфликтов или конфронтации.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Все постоянно меняется, и вам может не нравиться направление, в котором движется жизнь.

Поверни это другой стороной. Вы не беспомощная жертва.

У вас есть возможности и выбор. Начните сейчас с того, чтобы сделать их более мудрыми, чем в прошлом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Будьте хорошим партнером и другом.

Ваша любовь необходима прямо сейчас, и проявление вашей заботы очень важно для кого-то.

Даже если вы просто подержите руку или скажете доброе слово. Ваше присутствие имеет значение.

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