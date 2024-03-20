Це допоможе зберегти ваше вишневе дерево здоровим, продуктивним та естетично привабливим протягом усього вегетаційного періоду.

Експерти запевняють, що обрізка вишневих дерев навесні необхідна для підтримки здоров'я та продуктивності дерева. Так, вони розповіли, коли та чому слід обрізати вишневі дерева, а також назвали основні правила обрізки.

Обрізка вишневих дерев зазвичай відбувається у другій половині березня у тепліших регіонах, але може тривати до квітня або початку травня у холоднішому кліматі.

Вкрай важливо робити цю процедуру до того, як почне текти сік, що можна визначити за набряклими бутонами. Уникайте обрізки в дощову або снігову погоду, щоб забезпечити правильне загоєння ран.

Основні цілі весняної обрізки вишні:

Надайте дереву форму, щоб покращити освітленість та врожайність фруктів.

Видаліть зайві гілки, щоб оптимізувати потенціал плодоношення.

Потім усуньте хвору чи мертву деревину, щоб зберегти здоров'я дерева.

Забезпечте достатній приплив повітря та проникнення світла, щоб сприяти розвитку плодів.

Також обріжте розрослі або поплутані гілки, щоб оживити дерево.

Основні правила обрізки вишневих дерев:

Почніть з видалення гілок, які розташовані занадто близько або сплутані, віддаючи перевагу тим, які ускладнюють доступ світла та фруктів.

Обріжте гілки, що переплітаються.

Видаляйте пошкоджені, хворі чи застарілі погони, щоб зберегти здоров'я дерева.

Проріджуйте крону, видаляючи зайві погони, приділяючи увагу молодшому приросту.

Вкорочують лише молоді дерева вишні, не допускаючи скорочення щорічного приросту плодоношення.

Зменшіть довжину однорічних пагонів на третину, якщо вони перевищують 0,5 метри.

Не зрізайте прирости однорічних плодів, оскільки це може призвести до засихання.

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