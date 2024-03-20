Это поможет сохранить ваше вишневое дерево здоровым, продуктивным и эстетически привлекательным на протяжении всего вегетационного периода.

Эксперты уверяют, что обрезка вишневых деревьев весной необходима для поддержания здоровья и продуктивности дерева. Да, они рассказали, когда и почему следует обрезать вишневые деревья, а также назвали основные правила обрезки.

Обрезка вишневых деревьев обычно происходит во второй половине марта в более теплых регионах, но может продолжаться до апреля или начала мая в более холодном климате.

Крайне важно делать эту процедуру до того, как начнет течь сок, что можно определить по набухшим бутонам. Избегайте обрезки в дождливую или снежную погоду, чтобы обеспечить правильное заживление ран.

Основные цели весенней обрезки вишни:

Придайте дереву форму, чтобы улучшить освещенность и урожайность фруктов.

Удалите лишние ветки, чтобы оптимизировать потенциал плодоношения.

Затем устраните больную или мертвую древесину, чтобы сохранить здоровье дерева.

Обеспечьте достаточный приток воздуха и проникновение света, чтобы способствовать развитию плодов.

Также обрежьте разросшиеся или спутанные ветви, чтобы оживить дерево.

Основные правила обрезки вишневых деревьев:

Начните с удаления ветвей, которые расположены слишком близко или спутаны, отдавая предпочтение тем, которые затрудняют доступ света и фруктов.

Обрежьте переплетающиеся ветки.

Удаляйте поврежденные, больные или устаревшие пагоны, чтобы сохранить здоровье дерева.

Прореживайте крону, удаляя лишние пагоны, уделяя внимание более молодому приросту.

Укорачивают только молодые деревья вишни, не допуская сокращения ежегодного прироста плодоношения.

Уменьшите длину однолетних побегов на треть, если они превышают 0,5 метра.

Не срезайте приросты однолетних плодов, так как это может привести к засыханию.

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