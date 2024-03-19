Ці методи допоможуть вам насолоджуватися більш плавним та менш захаращеним процесом використання смартфона та ігор.

Фахівці розповіли, як ви можете зменшити або усунути нав'язливу рекламу у додатках та іграх на вашому смартфоні. Це особливо актуально, якщо ви використовуєте пристрій Android.

Режим польоту.

Один із найпростіших способів заблокувати рекламу — увімкнути режим польоту на вашому пристрої. Оскільки для завантаження більшості рекламних блоків потрібне підключення до Інтернету, його вимкнення запобігатиме появі реклами. Щоб активувати режим польоту:

На Android: перейдіть до «Налаштування» → «Мережа та Інтернет» → «Режим польоту» → перемкніть параметр у положення «Увімк.».

На iPhone: проведіть вниз від верхнього краю екрана та торкніться піктограми літака, щоб увімкнути режим польоту. Однак пам'ятайте, що це також відключить вхідні дзвінки, повідомлення та інші інтернет-залежні функції.

Змінити налаштування регіону.

Інший спосіб – змінити налаштування регіону вашого смартфона. У таких країнах, як Великобританія, часто діють суворіші правила щодо реклами у додатках, що призводить до меншої кількості її появ.

Спробуйте в налаштуваннях смартфона вказати регіон «Великобританія» та подивіться, чи зменшиться ця кількість реклами.

Налаштуйте DNS-сервер.

Для смартфонів Android під керуванням версії 9.0 і пізніших версій ви можете налаштувати персональний DNS-сервер для фільтрації небажаного трафіку, у тому числі реклами. Одним з найпопулярніших варіантів є AdGuard DNS, який ефективно блокує рекламу. Ось як це налаштувати:

Зайдіть в налаштування вашого смартфона та виберіть опцію особистого DNS-сервера.

Введіть хост dns.adguard.com у відповідне поле.

Це зменшить чи усуне потік реклами за рахунок фільтрації небажаного трафіку.

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