Эти методы помогут вам наслаждаться более плавным и менее загроможденным процессом использования смартфона и игр.

Специалисты рассказали, как вы можете уменьшить или устранить навязчивую рекламу в приложениях и играх на вашем смартфоне. Это особенно актуально, если вы используете устройство Android.

Режим полета.

Один из простых способов заблокировать рекламу — включить режим полета на вашем устройстве. Поскольку для загрузки большинства рекламных блоков требуется подключение к Интернету, его отключение предотвратит появление рекламы. Чтобы активировать режим полета:

На Android: перейдите в «Настройки» → «Сеть и Интернет» → «Режим полета» → переключите параметр в положение «Вкл.».

На iPhone: проведите вниз от верхнего края экрана и коснитесь значка самолета, чтобы включить режим полета. Однако помните, что это также отключит входящие вызовы, сообщения и другие интернет-зависимые функции.

Изменить настройки региона.

Другой способ — изменить настройки региона вашего смартфона. В таких странах, как Великобритания, часто действуют более строгие правила в отношении рекламы в приложениях, что приводит к меньшему количеству ее появлений.

Попробуйте в настройках смартфона указать регион «Великобритания» и посмотрите, уменьшится ли это количество рекламы.

Настройте DNS-сервер.

Для смартфонов Android под управлением версии 9.0 и более поздних версий вы можете настроить персональный DNS-сервер для фильтрации нежелательного трафика, в том числе и рекламу. Одним из популярных вариантов является AdGuard DNS, который эффективно блокирует рекламу. Вот как это настроить:

Зайдите в настройки вашего смартфона и выберите опцию личного DNS-сервера.

Введите хост «dns.adguard.com» в соответствующее поле.

Это уменьшит или устранит поток рекламы за счет фильтрации нежелательного трафика.

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