Виростити цибулю можна з насіння, але набагато простіше і швидше виростити її з сіянки - невеликих цибулин.

Цибулю -сівок зазвичай можна купити для весняної посадки, з однієї маленької цибулини виростає одна велика.

Вирощуйте цибулю навесні на відстані 10-15 см один від одного в добре підготовлений, вологоутримуючий, родючий грунт на відкритому сонці.

Навесні вирощуйте цибулю з сіянки в середині березня до середини квітня.

Посадіть цибулю трохи нижче поверхні ґрунту, так, щоб були видні тільки кінчики, у вологоутримуючий родючий ґрунт, в ідеалі з великою кількістю добре перепрілих органічних речовин, таких як садовий компост.

Слідкуйте за тим, щоб на ділянці не було бур'янів, а в посушливі періоди поливайте цибулю.

Весною внесіть багате азотом добрива в цибулини, посаджені восени, щоб дати їм імпульс.

Вирощуючи цибулю добре поливайте її під час посухи і видаляйте всі квіткові головки, що з'являються, оскільки вони відволікають енергію рослини від розвитку цибулин на виробництво насіння.

Цибуля має неглибоку кореневу систему, тому прополюйте бур'ян вручну, а не розпушуйте між рядами.

Збирайте цибулю, коли вона стане достатньо великою, щоб її можна було їсти, або коли листя стане коричневим і почне в'янути.

Цибулі потрібно 90-100 днів, щоб дозріти з насіння, що становить близько чотирьох місяців. Цибуля з сівачки готова до збору приблизно через 80 днів, тобто трохи менше трьох місяців.

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