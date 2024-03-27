Вырастить лук можно из семян, но гораздо проще и быстрее вырастить его из севка - небольших луковиц.

Лук-севок обычно можно купить для весенней посадки, из одной маленькой луковицы вырастает одна большая.

Выращивайте лук весной на расстоянии 10–15 см друг от друга в хорошо подготовленную, влагоудерживающую, плодородную почву на открытом солнце.

Весной выращивайте лук-севок с середины марта до середины апреля.

Посадите лук чуть ниже поверхности почвы, так, чтобы были видны только кончики, в влагоудерживающую плодородную почву, в идеале с большим количеством хорошо перепревших органических веществ, таких как садовый компост.

Следите за тем, чтобы на участке не было сорняков, а в засушливые периоды поливайте лук.

Весной внесите богатое азотом удобрение в луковицы, посаженные осенью, чтобы дать им импульс.

Выращивая лук хорошо поливайте его во время засухи и удаляйте все появляющиеся цветочные головки, поскольку они отвлекают энергию растения от развития луковиц на производство семян.

Лук имеет неглубокую корневую систему, поэтому пропалывайте сорняки вручную, а не рыхлите между рядами.

Собирайте лук, когда он станет достаточно большим, чтобы его можно было есть, или когда листва станет коричневой и начнет увядать.

Луку требуется 90–100 дней, чтобы созреть из семян, что составляет около четырех месяцев. Лук из севка готов к сбору примерно через 80 дней, то есть чуть менее трех месяцев.

Читайте также:

Как вырастить лук дома: самый простой и эффективный способ.

Как сажать лук, чтобы получить хороший урожай: все дело в одной хитрости.

Как вырастить лук из семян: лучший способ для большого урожая.