Вырастить лук из семян может быть лучшим решением, которое вы когда-нибудь принимали в жизни.

Хорошая новость состоит в том, что вырастить лук из семян легче, чем вы думаете.

Лук представляет собой строительный материал многих вкусных рецептов! На каждом континенте вы найдете лук в трио овощей, которые используются в качестве основы для многих соленых блюд. Эти трио называют софритто в итальянской кухне, мирпуа во французской кухне и Святая Троица в других блюдах. Без лука все нарушится, и ваши блюда без такого исключительного сочетания вкусов.

Преимущества выращивания лука из семян:

1. Лук двухлетний и наборы, которые продаются в магазинах, часто цветут и не дают луковицы. 2. Собирая лук из семян, вы получите свежий лук, а не высушенный, который вы видите в садоводческих магазинах. 3 - Выращивание лука из семян гораздо дешевле. 4. Еще одна важная причина для выращивания из семян состоит в том, что это может уберечь вас от заражения вашего сада луковым опарышем, луковым трипсом и белой гнилью. 5. Планировка вперед и начало посева зимой даст вам скачок, который вам нужен для получения большей луковицы. И даже если вы не начали сеять семена раньше, вы все равно можете сажать; вы просто получите меньшую луковицу во время сбора урожая. 6 – это одно из первых садовых семян, которое можно начать зимой. Вырастить лук из семян поможет удовлетворить ваш зимний зуд, чтобы начать расти! Как вырастить лук из семян Начав выращивать лук из семян, вы не оглядываетесь назад. Выращивать лук просто, и если вы очень хотели что-нибудь вырастить, начните сеять лук. Посыпьте семена лука поверх влажной исходной смеси для семян.

Покройте легким слоем грунта или вермикулита 1/4”.

Смочите семена из пульверизатора.

Накройте куполом для влажности. Покрытие будет удерживать воду.

Чтобы семена проросли, потребуется от 7 до 14 дней. (5-10 дней для лука-порея)

Температура почвы может быть от 55 до 70º F для прорастания. Проверьте пакеты с семенами на предмет особенностей.

Когда семена начнут прорастать, поместите их под освещение. Им понадобится не менее 14 часов света каждый день.

В этот момент все еще важно поддерживать почву влажной. Полив снизу – лучший способ сохранить влажность почвы и избежать повреждения рассады. Фокус для производства больших луковиц состоит в том, чтобы дать им преимущество. Вы можете начать посев лука в помещении за 10-12 недель до последних заморозков. А поскольку севок лука хорошо переносит небольшие заморозки, его можно высаживать на улицу за 4 недели до последних заморозков.

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