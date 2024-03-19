У Кривому Розі стався незвичайний випадок, коли чоловік вирішив зайняти місце у будці для собак, але не врахував її розмірів. Цю історію передає Telegram-канал "Типовий Кривий Ріг".

Інцидент стався на вулиці Ювілейній. Поруч з багатоповерховим будинком місцеві встановили простору будку для безпритульних собак. Днями місцевий мешканець вирішив перевірити, наскільки комфортно буде там жити для чотирилапого друга, і заліз всередину. Проте, коли прийшов час вилізти, сталася неприємність: він застряг у вході. На щастя, небайдужі перехожі допомогли йому вийти з будки без залучення рятувальників.

Свідки події вважають, що чоловік, який проводив такий дивний експеримент, був у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше Politeka також писала про криворіжця, який знайшов оригінальний спосіб перетнути кордон України з Румунією. Йдеться про чоловіка, який хотів езаконно втекти до сусідньої країни через гори, користуючись маршрутом, який підготував собі за допомгою Інтернету. Свій паспорт ухилянт заховав у запіканці. Ціллю втікача була Німеччина його затримали та склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 204-1 КУпАП за "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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