В Кривом Роге произошел необычный случай, когда мужчина решил занять место в будке для собак, но не учел ее размеров. Эту историю передает Telegram-канал "Типовой Кривой Рог".

Инцидент произошел на улице Юбилейной. Рядом с многоэтажным домом местные установили просторную будку для бездомных собак. На днях местный житель решил проверить, насколько комфортно будет там жить для четвероногого друга, и забрался внутрь. Однако когда пришло время вылезть, произошла неприятность: он застрял у входа. К счастью, неравнодушные прохожие помогли ему выйти из будки без привлечения спасателей.

Свидетели происшествия считают, что мужчина, проводивший столь странный эксперимент, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Politeka также писала о криворожце, который нашел оригинальный способ пересечь границу Украины с Румынией. Речь идет о мужчине, который хотел эзаконно бежать в соседнюю страну через горы, пользуясь маршрутом, который подготовил себе с помощью Интернета. Свой паспорт уклоняющий спрятал в запеканцы. Целью беглеца была его задержали и составили протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 204-1 КУоАП за "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".