Ваше щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку тут із прогнозом на 17 березня.

Щоденне читання карт Таро та гороскоп для всіх знаків зодіаку 17 березня - це чудовий день, щоб перевірити свою удачу та побачити, яким може бути життя.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 17 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Світ

Ви зробили роботу. Ви також працювали над собою.

Отже, тепер світ — ваша устриця, але вам потрібно вирішити, чи готові ви чекати, доки він стане досконалим.

У вашому житті напевно щось відбувається за лаштунками, і навіть якщо ви не бачите жодних доказів того, що ваш час та енергія того варті, довіртеся цьому процесу.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Ієрофант.

Коли ви не розумієте, що відбувається або що ви не розумієте, спитайте всесвіт: «Чому ти намагаєшся мене навчити?»

Вчителі виявляються у вашому житті у різних формах. Досвід може бути важким, а мрія страшною, але не ігноруйте те, що вам даровано.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Путівник.

Настав час відійти від шуму.

На вас лежить багато обов'язків, але для того, щоб дійсно знати, що вам потрібно робити далі, потрібна тиша.

Ви заслуговуєте на тайм-аут, і він піде вам на користь.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Імператриця.

Ви збираєтеся розпочати новий розділ свого життя, і це буде одна з найдивовижніших подій цього року.

Ви втілюєте в реальність щось прекрасне і ваші творчі здібності знаходяться на високому рівні.

Те, на чому ви зосередите свій розум та енергію, принесе вам багато радості та стане джерелом втіхи для інших.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Помірність.

Хоча дозволяти речам відбуватися органічно не завжди природно, необхідно виявити терпіння. Ви не можете контролювати кожний результат.

Ви можете почуватися безсилим і хотіти скористатися будь-якою можливістю, яку зможете отримати, коли вона з'явиться. Але цього разу вам просто доведеться зачекати.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сонце.

Все готове до успіху, але вам також потрібно додати деталі. Ви майже там, де вам потрібно бути цього тижня. Будьте впевнені у своїх рішеннях, але не забувайте, що ви теж людина. Перевірте ще раз те, що, як підказує ваша інтуїція, вам може знадобитися додаткова турбота та увага.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Можна багато сказати про те, як наводити лад у своїх речах. Можливо, ви відкриті для нових пригод. Не закривайте двері, почувши запрошення, яке звучить інтригуюче. Вам почнеться щось перспективне.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Паж Кубків

Вам надходить повідомлення, але якщо ви зайняті, ви можете пропустити його. Майте на увазі, що події розвиваються швидко, і відкриті двері можуть незабаром зачинитися.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Сила

Ви чудово справляєтеся зі своїм завданням, навіть якщо втомилися і почуваєтеся переможеним. Ваша рішучість посилить ваш опір відмові від залежності цього тижня.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Усі ознаки зникли. У твоєму кутку багато людей, які аплодують. В області, де ви раніше відчували нестачу підтримки, щось змінюється, і все починає вирівнюватись.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Мечів.

На столі стоїть величезний вибір, і деякі з них можуть вимагати грошей. На дорозі з'являється роздоріжжя, і, можливо, ви шукаєте поради за межами свого кола спілкування. Попри все, не йдіть проти своїх інстинктів. Ви — найвищий авторитет у тому, як прожити своє життя.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Життя складне, і люди можуть зробити ситуацію ще складнішим, ніж це необхідно. Постарайтеся не вплутуватися в драму, хоч би якою привабливою вона здавалася, — повірити в те, що у вас є контроль.

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