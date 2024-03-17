Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с прогнозом на 17 марта.

Ежедневное чтение карт Таро и гороскоп для всех знаков зодиака 17 марта - это прекрасный день, чтобы проверить свою удачу и увидеть, какой может быть жизнь.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 17 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Мир

Вы проделали работу. Вы тоже работали над собой.

Итак, теперь мир — ваша устрица, но вам нужно решить, готовы ли вы ждать, пока он станет совершенным.

В вашей жизни определенно что-то происходит за кулисами, и даже если вы не видите никаких доказательств того, что ваше время и энергия того стоят, доверьтесь этому процессу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Иерофант.

Когда вы не понимаете, что происходит или что вы не понимаете, спросите вселенную: «Чему ты пытаешься меня научить?»

Учителя проявляются в вашей жизни в различных формах. Опыт может быть трудным, а мечта – страшной, но не игнорируйте то, что вам даровано.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Отшельник.

Пришло время отойти от шума.

На вас лежит много обязанностей, но для того, чтобы действительно знать, что вам нужно делать дальше, необходима тишина.

Вы заслуживаете тайм-аут, и он пойдет вам на пользу.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Императрица.

Вы собираетесь начать новую главу своей жизни, и это будет одно из самых удивительных событий этого года.

Вы воплощаете в реальность нечто прекрасное, и ваши творческие способности находятся на высоком уровне.

То, на чем вы сосредоточите свой разум и энергию, принесет вам много радости и станет источником утешения для других.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Умеренность.

Хотя позволять вещам происходить органично не всегда естественно, необходимо проявить терпение. Вы не можете контролировать каждый результат.

Вы можете чувствовать себя бессильным и хотеть воспользоваться любой возможностью, которую сможете получить, когда она появится. Но на этот раз вам просто придется подождать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце.

Все готово к успеху, но вам также необходимо добавить детали. Вы почти там, где вам нужно быть на этой неделе. Будьте уверены в своих решениях, но не забывайте, что вы тоже человек. Проверьте еще раз то, что, как подсказывает ваша интуиция, вам может понадобиться дополнительная забота и внимание.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Можно многое сказать о том, как наводить порядок в своих вещах. Возможно, вы открыты для новых приключений. Не закрывайте дверь, услышав приглашение, которое звучит интригующе. Для вас начнется что-то многообещающее.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Паж Кубков

Вам приходит сообщение, но если вы заняты, вы можете его пропустить. Имейте в виду, что события развиваются быстро, и открытая дверь может вскоре закрыться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Сила

Вы отлично справляетесь со своей задачей, даже если устали и чувствуете себя побежденным. Ваша решимость усилит ваше сопротивление отказу от зависимости на этой неделе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Все признаки исчезли. В твоем углу много людей, которые аплодируют. В области, где вы раньше чувствовали недостаток поддержки, что-то меняется, и все начинает выравниваться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Мечей.

На столе стоит огромный выбор, и некоторые из них могут потребовать денег. На дороге появляется развилка, и, возможно, вы ищете совета за пределами своего круга общения. Несмотря ни на что, не идите против своих инстинктов. Вы — высший авторитет в том, как прожить свою жизнь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Жизнь сложна, и люди могут сделать ситуацию еще более сложной, чем это необходимо. Постарайтесь не ввязываться в драму, какой бы заманчивой она ни казалась, — поверить в то, что у вас есть контроль.

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