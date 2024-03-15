Саме до ПФУ слід подавати заяву про зміни у домогосподарстві, щоб не втратити субсидію.

Субсидії можна втратити, якщо протягом 30 днів не повідомити про зміни у своєму домогосподарстві. Після цього громадянам необхідно повторно подати декларацію та заяву на отримання субсидії. Про це повідомили на порталі електронних послуг ПФУ. Українцям повідомили, як і куди повідомити про зміни у домогосподарстві.

Саме в ПФУ потрібно подавати заяву про зміни у домогосподарстві, щоб не втратити субсидію. Заяву для отримання субсидій можна передати, прийшовши у відділення ПФУ, або ж зробити це онлайн за кілька хвилин. Крім цього письмове звернення можливо відправити поштою на адресу найближчого відділення ПФУ. Також існує можливість передати заяву через представника з довіреністю.

Важливо повідомляти про такі зміни, щоб отримувати субсидію далі:

склад членів домогосподарства, що проживають у помешканні;

зміни у соціальному статусі, наприклад, у разі шлюбу чи розлучення;

зміни у структурі сімейних зв'язків;

будь-які зміни у переліку або умовах надання житлово-комунальних послуг;

зміна особи, яка відповідає за комунальні послуги, або створення кооперативу;

обставини, що призводять до втрати права на субсидію.

Для онлайн подання заяви на отримання субсидій:

авторизуйтесь за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису); у розділі "Комунікації з ПФУ" натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу"; виберіть "Заяву про призначення та надання житлової субсидії"; заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте відскановані документи: паспорт заявника; РНОКВП; інші необхідні документи; перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".

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