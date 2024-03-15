Именно в ПФУ следует подавать заявление об изменениях в домохозяйстве, чтобы не потерять субсидию.

Субсидии могут быть потеряны, если в течение 30 дней не сообщить об изменениях в своем домохозяйстве. После этого гражданам необходимо повторно предоставить декларацию и заявление на получение субсидии. Об этом сообщили на портале электронных услуг ПФУ. Украинцам сообщили, как и куда сообщить об изменениях в домохозяйстве.

Именно в ПФУ следует подавать заявление об изменениях в домохозяйстве, чтобы не потерять субсидию. Заявление для получения субсидий можно передать, придя в отделение ПФУ, или сделать это онлайн через несколько минут. Помимо этого письменное обращение можно отправить по почте в адрес ближайшего отделения ПФУ. Также можно передать заявление через представителя с доверенностью.

Важно сообщать о таких изменениях, чтобы получать субсидию далее:

состав членов домохозяйства, проживающих в доме;

изменения в социальном статусе, например, в случае брака или развода;

изменения в структуре семейных связей;

любые изменения в перечне или условиях предоставления жилищно-коммунальных услуг;

изменение лица, отвечающего за коммунальные услуги, или создание кооператива;

обстоятельства, приводящие к потере права на субсидию.

Для онлайн подачи заявления на получение субсидий:

авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи); в разделе "Коммуникации по ПФУ" нажмите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии"; заполните необходимые атрибуты заявления и скачайте отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКИП; другие необходимые документы; проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".

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