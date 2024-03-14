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ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен,

У роботі і господарстві, Місяць і Дев'ятка монет: перевтома і втома, що накопичилася, викликають у вас небачену раніше дратівливість. Поміряйте свої слова та жести, якщо не хочете створювати проблеми та погіршувати ситуацію. Надходять новини про фінанси, які трохи прояснять вам голову.

У коханні та оточенні Сила та П'ятірка Кубків: коли нами опановує нерішучість, зрозуміло лише те, що ми втрачаємо можливості для зближення. У вас є всі необхідні інструменти, щоб вийти з цієї петлі. Хтось із ваших близьких повідомляє, що йому необхідно звернутися до лікаря у непередбаченій ситуації.

У здоров'я та вашої енергії Двійка Жезлов та Король Мечів: особливу увагу приділіть питанням, пов'язаним із травною системою та ротом. Слідкуйте за своїми уподобаннями в їжі, щоб уникнути проблем, які можуть коштувати дуже дорого. Четверта чакра може бути заблокована.

Ваш колір та щасливе число: чорні та непарні числа.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та економіці, Вісімка Кубків та Король Кубків: це день для отримання та використання нових можливостей працевлаштування. Ретельно зважте всі можливості, які відкриваються перед вами, щоб прийняти правильне рішення та не повторити шаблони минулого. Фінанси тендітні через накопичення боргів.

У коханні та оточенні Королева Монет і Четвірка Меч: справи можуть накопичуватися. У вас немає терпіння на нову брехню та виправдання, тому час настав. Втішайте своїх близьких, щоб вони знали, що ви можете допомогти їм у будь-який час.

У здоров'я та вашої енергії, Четвірка Кубків та Туз монет: стежте за областю спини, нервовою системою та певними рухами, які можуть бути пов'язані з цією областю.

Ваш колір та щасливе число: Рожевий та 6.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та економіці, Вісімка Мечів та Імператор: вам слід почати вивчати інші способи професійного зростання. Вийдіть із зони комфорту та почніть діяти. Не витрачайте гроші на те, що вам не потрібно. Це тільки створить дірки у ваших заощадженнях.

У коханні та оточенні Десятка Жезлов та Імператриця: деякі дивні, заплутані розмови можуть призвести до мовчазної конфронтації. Це буде тимчасово, але дуже незручно. Покажіть своєму колу друзів, що готові допомогти їм у всьому, що їм потрібно.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Світ та Король монет: дефіцит деяких вітамінів може викликати шкірні реакції або затримку функціонування деяких залоз.

Ваш колір та щасливе число: фіолетовий та 9.

РАК

21 червня – 22 липня

Рак,

У роботі та економіці, Сімка Меч і Зірка: встановіть нові точки зору для просування у своїй роботі. Незважаючи на фінансові обмеження, здійсніть задумане, на яке так довго чекали. Це не стане причиною економічного колапсу.

У коханні та оточенні Трійка Кубків та Шістка Жезлов: будьте чесні в тому, чого хочете ви та ваш партнер. Не за горами зустріч із старим другом, якого ви давно не бачили. Можливо, це станеться у найнесподіваніший момент, і ви зможете відновити ті стосунки, які здавалися втраченими.

По здоров'ю та енергії, Трійка Жезлов та Папа: хоч і спіть кілька годин, але якість не найкраща. Протягом дня слід максимально розподіляти свою енергію, щоб уникнути енергетичного дисбалансу.

Ваш колір та щасливе число: синій та 0.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев,

У роботі та господарстві, Помірність та Паж Кубків: продовжуйте виявляти дух товариства та силу волі, щоб разом виконати роботу. Це стане знаком того, що в майбутньому вам можуть доручити більше завдань. Збережіть свої фінанси для проекту, який щойно народився.

У коханні та оточенні Паж Монет та П'ятірка Жезлов: впевнено вступайте в царство кохання. Висловіть свої наміри та почуття, щоб рухатися вперед у новому розділі вашого життя. Родич владнає ситуацію в обмін на щось.

У здоров'ї та вашій енергії, Десятка Кубків і Дурень: займіться тією справою, про яку ви вже деякий час думали. Тепер ви у кращому стані. Ваша енергія дуже гармонійна.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 4.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та господарстві, Дев'ятка Жезлов та Трійка Монет: вас можуть познайомити з новою людиною, чиї навички вам доведеться спостерігати, щоб керувати нею. Співпрацюйте у всьому, що можете, щоб вони відчували себе комфортно з першого дня. Ваші фінанси стабільні, але є ознаки значних майбутніх витрат.

У коханні та оточенні Двійка Кубків і Путівник: настав час міняти шлях або його елементи. Марно зупинятися на місці через жалість чи прихильність. Це тільки зробить вас більш уразливими та залежними від інших.

У здоров'я та вашої енергії, Королева Жезлов та Сімка Монет: займіться якимось видом спорту середньої інтенсивності, щоб розвантажити плечі та коліна, тому що вони весь день несуть найбільше навантаження.

Ваш колір та щасливе число: коричневий та 7.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

В роботі та економіці Лицар Жезлов та Вісімка Жезлов: вам потрібно буде діяти і перестати шкодувати про свої обставини. У всіх нас є ланцюги, які пов'язують нас, і нам усім потрібно самим їх зняти. Слідкуйте за тим, хто хоче допомогти вам, а хто хоче вас продати. Виникне фінансова перешкода, яку важко подолати.

У коханні та оточенні Суд і Сімка Кубків: один з вас обох може критикувати кожен рух і почуття, що виникає. Якщо воно має конструктивний характер, це буде добре, але якщо ні, ви маєте справу з розбіжностями, що виходять за межі простих скарг.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Лицар Меч і Дев'ятка Меч: вам слід взяти кілька вихідних або кілька годин і навчитися відокремлювати робоче життя від особистого.

Ваш колір та щасливе число: помаранчевий та 5.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон,

У роботі та економіці Десятка Меч та Паж Жезлов: якщо ви не відчуваєте, що вас цінують на своїй роботі, вам слід розглянути інші варіанти. Шукайте виходи та покладайтеся на свої здібності та досвід, щоб знайти новий кар'єрний шлях, який відповідає вашим амбіціям. У вас буде стабільна грошова система та матеріальні блага, якими ви зможете похвалитися.

У любові та оточенні, Лицар Монет і Справедливості: настав час вам замислитися і навчитися розрізняти людей, на яких ви дійсно можете розраховувати у важкі часи. Не кожен готовий віддати за вас усе, і ви скоро це зрозумієте.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Четвірка монет та Трійка мечів: можливо, ви не потрапляєте в ціль за допомогою цих ліків чи терапії. Шукайте рішення, яке зцілить вас, навіть якщо воно буде повільніше за часом. Той, хто хоче більше тікати, спотикається.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 8.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та економіці, Шістка Монет та Смерті: якщо ви шукаєте успіху на роботі, почніть з внутрішнього оновлення та позитивного настрою. Відпустіть усе, що заважає вам залишатися на роботі, і візьміть на себе зобов'язання шукати рішення разом з рештою групи. Можливо, на вас чекає великий фінансовий тріумф або можливість значно заощадити.

У коханні та оточенні Двійка Монет і Маг: будьте сприйнятливими та відкритими до всіх видів сигналів, тому що сьогодні день, коли потрібно бути дуже спостережливим, як до хорошого, так і до поганого. Великі успіхи забезпечать емоційну стабільність у всіх сферах.

У здоров'ї та вашій енергії Башта і Шістка Меч: уявний вибух вижене все, з чим вам не впоратися, і усуне негативну поведінку. Це застане вас зненацька, але це буде енергетичне чищення, яке піде вам на користь.

Ваш колір та щасливе число: червоний та 2.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та господарстві, Сонце та Закохані: почніть розглядати нові способи розвитку своїх обдарувань, або в тому ж місці, або шляхом зміни. Вам подобаються нові пригоди і ви можете ризикнути, не втрачаючи при цьому свій бюджет.

У коханні та оточенні Вісімка Монет та Королева Кубків: романтичні стосунки вимагають вміння поєднувати переваги з недоліками, приймаючи обидві цінності. Якщо ви не згодні з цим, на вас чекає шлях, повний терній. Незабаром з'явиться чудова нагода реалізувати сімейні події.

У здоров'я і вашої енергії Туз Меч і Шістка Кубків: перестаньте дотримуватися рекомендацій будь-кого і зверніться зі своєю проблемою до фахівців. Ваше тіло починає подавати сигнали про те, що щось працює не так, як має бути.

Ваш колір та щасливе число: жовтий та 3.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та господарстві, Четвірка Жезлов та Туз Кубків: гарний день для початку нового проекту. Настав час показати, на що ви здатні, і заслужити на те підвищення чи визнання, на яке ви так довго чекали. Молода людина надасть символічну допомогу у ваших фінансах.

У коханні та оточенні, П'ятірка монет і Лицар кубків: важливо навчитися висловлювати свої почуття та відкривати своє серце людям, які поділяють ваші повсякденні справи. Не ходи в ті місця та часи, якщо не хочеш там перебувати. Буде невеликий сюрприз, пов'язаний із світом дітей.

У здоров'я та вашої енергії Дев'ятка Кубків та Король Треф: ваша енергія часом знижується, і ви відчуваєте, що всі сфери починають бути крихкими та холодними.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 1.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та господарстві, Диявол та Туз Жезлов: начальство може вимагати від вас більшого. Будуть розмови, які приведуть вас до розуміння того, що у вас є варіанти піднятися на більш високий рівень певною мірою відповідальності. Можливо, вам сподобається ця пропозиція, але зараз у ній немає потреби. Будьте обережні зі своїми фінансами та з тим, хто може їх отримати.

У коханні та оточенні Повішений та Сімка Жезлов: обмірковувати справи, не роблячи дій, — однаково, що мріяти. У цій реальності це невловимо, і ви даремно втрачаєте час. Ви досягнете соціального тріумфу, де вами будуть захоплюватися і вам доведеться надавати приклад.

По здоров'ю та вашій енергетиці, Жриця та Королева Меч: можливий дискомфорт в одній із рук через надмірне навантаження. Ноги та руки вимагають розподілу ваги, щоб уникнути цих недуг.

Ваш колір та щасливе число: Зелений і парні цифри.

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