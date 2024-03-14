Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве, Луна и Девятка монет: переутомление и накопившаяся усталость вызывают у вас невиданную ранее раздражительность. Умерьте свои слова и жесты, если не хотите создавать проблемы и ухудшать ситуацию. Поступают новости о финансах, которые немного прояснят вам голову.

В любви и окружении Сила и Пятерка Кубков: когда нами овладевает нерешительность, ясно только то, что мы теряем возможности для сближения. У вас есть все необходимые инструменты, чтобы выйти из этой петли. Кто-то из ваших близких сообщает, что ему необходимо обратиться к врачу в непредвиденной ситуации.

В здоровье и вашей энергии Двойка Жезлов и Король Мечей: особое внимание уделите вопросам, связанным с пищеварительной системой и ртом. Следите за своими предпочтениями в еде, чтобы избежать проблем, которые могут стоить очень дорого. Четвертая чакра может быть заблокирована.

Ваш цвет и счастливое число: черные и нечетные числа.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и экономике, Восьмерка Кубков и Король Кубков: это день для получения и использования новых возможностей трудоустройства. Тщательно взвесьте все возможности, которые открываются перед вами, чтобы принять правильное решение и не повторить шаблоны прошлого. Финансы хрупкие из-за накопления долгов.

В любви и окружении Королева Монет и Четверка Мечей: дела могут накапливаться. У вас нет терпения на новую ложь и оправдания, поэтому время пришло. Утешайте своих близких, чтобы они знали, что вы можете помочь им в любое время.

В здоровье и вашей энергии, Четверка Кубков и Туз монет: следите за областью спины, нервной системой и определенными движениями, которые могут быть связаны с этой областью.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 6.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и экономике, Восьмерка Мечей и Император: вам следует начать изучать другие способы профессионального роста. Выйдите из зоны комфорта и начните действовать. Не тратьте деньги на то, что, как вы знаете, вам не нужно. Это только создаст дыры в ваших сбережениях.

В любви и окружении Десятка Жезлов и Императрица: некоторые странные, запутанные разговоры могут привести к молчаливой конфронтации. Это будет временно, но очень неудобно. Покажите своему кругу друзей, что вы готовы помочь им во всем, что им нужно.

Что касается здоровья и вашей энергии, Мир и Король монет: дефицит некоторых витаминов может вызвать кожные реакции или задержку функционирования некоторых желез.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 9.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике, Семерка Мечей и Звезда: установите новые точки зрения для продвижения в своей работе. Несмотря на финансовые ограничения, осуществите задуманное, которого так долго ждали. Это не станет причиной экономического коллапса.

В любви и окружении Тройка Кубков и Шестерка Жезлов: будьте честны в том, чего хотите вы и ваш партнер. Не за горами встреча со старым другом, которого вы давно не видели. Возможно, это произойдет в самый неожиданный момент, и вы сможете восстановить те отношения, которые казались утраченными.

По здоровью и энергии, Тройка Жезлов и Папа: хоть и спите несколько часов, но качество не самое лучшее. В течение дня вам следует максимально распределять свою энергию, чтобы избежать энергетического дисбаланса.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 0.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве, Умеренность и Паж Кубков: продолжайте проявлять дух товарищества и силу воли, чтобы вместе выполнить работу. Это послужит знаком того, что в будущем вам могут поручить больше задач. Приберегите свои финансы для проекта, который только что родился.

В любви и окружении Паж Монет и Пятерка Жезлов: уверенно вступайте в царство любви. Выскажите свои намерения и чувства, чтобы двигаться вперед в новой главе вашей жизни. Родственник уладит ситуацию в обмен на что-то.

В здоровье и вашей энергии, Десятка Кубков и Дурак: займитесь тем делом, о котором вы уже некоторое время думали. Теперь вы в лучшем состоянии. Ваша энергия очень гармонична.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 4.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и хозяйстве, Девятка Жезлов и Тройка Монет: вас могут познакомить с новым человеком, чьи навыки вам придется наблюдать, чтобы руководить им. Сотрудничайте во всем, что можете, чтобы они чувствовали себя комфортно с первого дня. Ваши финансы стабильны, но есть предзнаменования значительных будущих расходов.

В любви и окружении Двойка Кубков и Отшельник: пора менять путь или его элементы. Бесполезно останавливаться на месте из-за жалости или привязанности. Это только сделает вас более уязвимыми и зависимыми от других.

В здоровье и вашей энергии, Королева Жезлов и Семерка Монет: займитесь каким-нибудь видом спорта средней интенсивности, чтобы разгрузить плечи и колени, так как они весь день несут наибольшую нагрузку.

Ваш цвет и счастливое число: коричневый и 7.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике Рыцарь Жезлов и Восьмерка Жезлов: вам нужно будет действовать и перестать сожалеть о своих обстоятельствах. У всех нас есть цепи, которые связывают нас, и нам всем нужно самим их снять. Следите за тем, кто хочет вам помочь, а кто хочет вас продать. Возникнет финансовое препятствие, которое будет трудно преодолеть.

В любви и окружении Суд и Семерка Кубков: один из вас обоих может критиковать каждое возникающее движение и чувство. Если оно носит конструктивный характер, это будет хорошо, но если нет, вы имеете дело с разногласиями, выходящими за рамки простых жалоб.

Что касается здоровья и вашей энергии, Рыцарь Мечей и Девятка Мечей: вам следует взять несколько выходных или несколько часов и научиться отделять рабочую жизнь от личной.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 5.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и экономике Десятка Мечей и Паж Жезлов: если вы не чувствуете, что вас ценят на своей работе, вам следует рассмотреть другие варианты. Ищите выходы и полагайтесь на свои способности и опыт, чтобы найти новый карьерный путь, отвечающий вашим амбициям. У вас будет стабильная денежная система и материальные блага, которыми вы сможете похвастаться.

В любви и окружении, Рыцарь Монет и Справедливости: пришло время вам задуматься и научиться различать людей, на которых вы действительно можете рассчитывать в трудные времена. Не каждый готов отдать за вас все, и вы скоро это поймете.

Что касается здоровья и вашей энергии, Четверка монет и Тройка мечей: возможно, вы не попадаете в цель с помощью этого лекарства или терапии. Ищите решение, которое исцелит вас, даже если оно будет медленнее по времени. Тот, кто хочет больше бежать, спотыкается.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 8.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике, Шестерка Монет и Смерти: если вы ищете успеха на работе, начните с внутреннего обновления и позитивного настроя. Отпустите все, что мешает вам оставаться самим собой на работе, и возьмите на себя обязательство искать решения вместе с остальной группой. Возможно, вас ждет крупный финансовый триумф или возможность значительно сэкономить.

В любви и окружении Двойка Монет и Маг: будьте восприимчивы и открыты ко всем видам сигналов, потому что сегодня день, когда нужно быть очень наблюдательным, как к хорошему, так и к плохому. Большие успехи обеспечат вам эмоциональную стабильность во всех сферах.

В здоровье и вашей энергии Башня и Шестерка Мечей: мысленный взрыв изгонит все, с чем вам не справиться, и устранит негативное поведение. Это застанет вас врасплох, но это будет энергетическая чистка, которая пойдет вам на пользу.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 2.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве, Солнце и Влюбленные: начните рассматривать новые способы развития своих дарований, либо в том же месте, либо путем изменения. Вам нравятся новые приключения, и вы можете рискнуть, не теряя при этом свой бюджет.

В любви и окружении Восьмерка Монет и Королева Кубков: романтические отношения требуют умения сочетать достоинства с недостатками, принимая обе ценности. Если вы не согласны с этим, вас ждет путь, полный терний. Скоро появится прекрасная возможность реализовать семейные события.

В здоровье и вашей энергии Туз Мечей и Шестерка Кубков: перестаньте следовать рекомендациям кого попало и обратитесь со своей проблемой к специалистам. Ваше тело начинает подавать сигналы о том, что что-то работает не так, как должно.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 3.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и хозяйстве, Четверка Жезлов и Туз Кубков: хороший день для начала нового проекта. Пришло время показать, на что вы способны, и заслужить то повышение или признание, которого вы так долго ждали. Молодой человек окажет символическую помощь в ваших финансах.

В любви и окружении, Пятерка монет и Рыцарь кубков: важно научиться выражать свои чувства и открывать свое сердце людям, которые разделяют ваши повседневные дела. Не ходи в те места и времена, если не хочешь там находиться. Будет небольшой сюрприз, связанный с миром детей.

В здоровье и вашей энергии Девятка Кубков и Король Треф: ваша энергия временами снижается, и вы чувствуете, что все сферы начинают быть хрупкими и холодными.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 1.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве, Дьявол и Туз Жезлов: начальство может требовать от вас большего. Будут разговоры, которые приведут вас к пониманию того, что у вас есть варианты подняться на более высокий уровень в какой-то степени ответственности. Возможно, вам понравится это предложение, но сейчас в нем нет необходимости. Будьте осторожны со своими финансами и с тем, кто может их заполучить.

В любви и окружении Повешенный и Семерка Жезлов: обдумывать дела, не предпринимая действий, — все равно, что мечтать. В этой реальности это неосязаемо, и вы зря теряете время. Вы добьетесь социального триумфа, где вами будут восхищаться и вам придется подавать пример.

По здоровью и вашей энергетике, Жрица и Королева Мечей: возможен дискомфорт в одной из рук из-за чрезмерной нагрузки. Ноги и руки требуют распределения веса, чтобы избежать этих недугов.

Ваш цвет и счастливое число: Зеленый и четные цифры.

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