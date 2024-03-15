Ваше щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку тут із прогнозом на 15 березня.

Щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку, 15 березня тут.



Якщо ви готові до змін, цей день - саме час зробити те, що ви задумали.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 15 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

На вас чекає чудовий день. Життя рухається вперед, і ви прямуєте до вершини!

Ви не тільки зможете перевершити інших людей на роботі в тій галузі, в якій ви процвітаєте, але й зможете довести, що людина, яка намагається зайняти ваше місце, взагалі не становить конкуренції.

Можливо, ви навіть зможете перетворити ворогів на союзників!

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Іноді життя розчаровує, і треба просто зупинитися та погорювати.

Життя може прийняти поворот, коли ви відчуєте розчарування та образу, а втіха хорошого друга надихне вас і дасть вам моральну підтримку, необхідну для зцілення та покращення самопочуття.

Не соромтеся брати трубку, коли почуваєтеся пригніченим.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Диявол

Важко позбутися шкідливої ​​звички. Навіть коли ви думаєте, що вгамували тягу, запах або думка можуть змусити вас захотіти того, від чого ви відмовилися, ще у своєму житті.

Ви можете переконати себе, що зробити це ще раз — це нормально, але врахуйте довгострокові наслідки, щоб вирішити, чи справді це нешкідливо і чи варто порушувати цю обіцянку.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Помірність, перевернута.

Отже, ви забули. Ви перестали хвилюватися і вас навіть здивувало, що ви більше не думаєте про проблему. Це велика подія та привід відсвяткувати.

Ви нарешті рухаєтеся далі і можете почати щось робити, не відчуваючи, що зраджуєте спогади або річ, яка так довго вас стримувала.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута.

Зробіть перерву. Настав час перестати так багато працювати і дати можливість розслабитися і дихати.

Ви можете подумати, що вам потрібно прорватися, але ви відчуєте себе більш відпочинковим і продуктивним, коли відійдете ненадовго, навіть якщо це всього на годину чи дві.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Зірка.

Ви одночасно жіноча і чоловіча енергія. Ви можете поєднати свої знання про життя та досвід духовної та фізичної сфери.

Поділіться цим з іншими так, щоб вони зрозуміли.

Ви допомагаєте іншим вчитися і рости, не переживаючи того болю, який ви завдали, щоб знати, що ви робите.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Світ, перевернута.

Іноді можливості приховані або відсутні поряд, і здається, що ви ніколи не побачите покращення.

Але все проходить через фази: бенкет чи голод. Оскільки вибору стає менше, витрачайте час на інші речі або удосконалюйте те, що у вас зараз.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: П'ятірка Мечів.

Настав час збирати уламки. Проблеми приходять, а потім йдуть.

Подумайте про те, чого ви навчилися в битві, з якою тільки-но зіткнулися, і використовуйте це як знання на майбутнє.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дурень, перевернута.

Не поспішай. Тепер ти рухаєшся набагато краще.

Ви досвідчені та досвідчені, і знаєте, що краще не вплутуватися в те, чого ви не розумієте чи не знаєте дуже добре.

Ваша зрілість принесе реальну користь.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута.

Зосередьтеся на тому, що найважливіше.

Коли ви втрачаєте на увазі цінність того, що ви робите, і думаєте тільки про гроші, ваша радість починає зменшуватися, а розчарування зростає.

Коли ви робите це з любові, все спрощується, і ваша мотивація повертається до вас сильніше, ніж будь-коли.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута.

Намагайтеся контролювати свій характер. Прямо зараз комусь буде легко натиснути на вашу гарячу кнопку, але тільки якщо ви дозволите йому це зробити.

Зверніть увагу на те, як ви почуваєтеся, і коли ви досягнете своєї межі, візьміть тайм-аут, щоб ви могли перенаправити свій гнів у позитивне русло.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Події розвиваються швидко, тому важливо не відволікатися надто сильно.

Не губіться на своєму мобільному телефоні у прокручуванні.

Вам потрібно загострити всі свої почуття, щоб ви могли бачити події, що наближаються, і бути готовими.

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