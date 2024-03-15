Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с прогнозом на 15 марта.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака, 15 марта здесь.



Если вы готовы к переменам, этот день — самое время осуществить то, что вы задумали.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 15 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вас ждет отличный день. Жизнь движется вперед, и вы направляетесь к вершине!

Вы не только сможете превзойти других людей на работе в той области, в которой вы преуспеваете, но и сможете доказать, что человек, пытающийся занять ваше место, вообще не составляет конкуренции.

Возможно, вы даже сможете превратить врагов в союзников!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Иногда жизнь разочаровывает, и нужно просто остановиться и погоревать.

Жизнь может принять поворот, когда вы почувствуете разочарование и обиду, а утешение хорошего друга воодушевит вас и даст вам моральную поддержку, необходимую для исцеления и улучшения самочувствия.

Не стесняйтесь брать трубку, когда чувствуете себя подавленным.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Дьявол

Трудно избавиться от вредной привычки. Даже когда вы думаете, что утолили тягу, запах или мысль могут заставить вас захотеть того, от чего вы отказались, еще в своей жизни.

Вы можете убедить себя, что сделать это еще раз — это нормально, но учтите долгосрочные последствия, чтобы решить, действительно ли это безвредно и стоит ли нарушать данное себе обещание.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

Итак, вы забыли. Вы перестали волноваться, и вас даже удивило, что вы больше не думаете о проблеме. Это большое событие и повод отпраздновать.

Вы наконец-то двигаетесь дальше и можете начать что-то делать, не чувствуя, что предаете воспоминания или вещь, которая так долго вас сдерживала.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Сделайте перерыв. Пришло время перестать так много работать и дать себе возможность расслабиться и дышать.

Вы можете подумать, что вам нужно прорваться, но вы почувствуете себя более отдохнувшим и продуктивным, когда отойдете ненадолго, даже если это всего на час или два.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Звезда.

Вы — одновременно женская и мужская энергия. Вы можете объединить свои знания о жизни и опыт духовной и физической сферы.

Поделитесь этим с другими так, чтобы они поняли.

Вы помогаете другим учиться и расти, не переживая той боли, которую вы причинили, чтобы знать, что вы делаете.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Мир, перевернутая.

Иногда возможности скрыты или отсутствуют рядом, и кажется, что вы никогда не увидите улучшения.

Но все проходит через фазы: пир или голод. Поскольку выбора становится меньше, потратьте время на другие вещи или усовершенствовайте то, что у вас есть сейчас.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Пришло время собирать осколки. Проблемы приходят, а потом уходят.

Подумайте о том, чему вы научились в битве, с которой только что столкнулись, и используйте это как знания на будущее.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Дурак, перевернутая.

Не торопись. Теперь ты движешься намного лучше.

Вы опытны и опытны, и знаете, что лучше не ввязываться в то, чего вы не понимаете или не знаете очень хорошо.

Ваша зрелость принесет вам реальную пользу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.

Сосредоточьтесь на том, что важнее всего.

Когда вы теряете из виду ценность того, что вы делаете, и думаете только о деньгах, ваша радость начинает уменьшаться, а разочарование возрастает.

Когда вы делаете это из любви, все упрощается, и ваша мотивация возвращается к вам сильнее, чем когда-либо.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Постарайтесь контролировать свой характер. Прямо сейчас кому-то будет легко нажать на вашу «горячую кнопку», но только если вы позволите ему это сделать.

Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, и когда вы достигнете своего предела, возьмите тайм-аут, чтобы вы могли перенаправить свой гнев в позитивное русло.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

События развиваются быстро, поэтому важно не отвлекаться слишком сильно.

Не теряйтесь на своем мобильном телефоне в прокрутке.

Вам нужно обострить все свои чувства, чтобы вы могли видеть приближающиеся события и быть готовыми.

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