Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака, 15 марта здесь.
Если вы готовы к переменам, этот день — самое время осуществить то, что вы задумали.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 15 марта.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Колесо Фортуны.
Вас ждет отличный день. Жизнь движется вперед, и вы направляетесь к вершине!
Вы не только сможете превзойти других людей на работе в той области, в которой вы преуспеваете, но и сможете доказать, что человек, пытающийся занять ваше место, вообще не составляет конкуренции.
Возможно, вы даже сможете превратить врагов в союзников!
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей.
Иногда жизнь разочаровывает, и нужно просто остановиться и погоревать.
Жизнь может принять поворот, когда вы почувствуете разочарование и обиду, а утешение хорошего друга воодушевит вас и даст вам моральную поддержку, необходимую для исцеления и улучшения самочувствия.
Не стесняйтесь брать трубку, когда чувствуете себя подавленным.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Дьявол
Трудно избавиться от вредной привычки. Даже когда вы думаете, что утолили тягу, запах или мысль могут заставить вас захотеть того, от чего вы отказались, еще в своей жизни.
Вы можете убедить себя, что сделать это еще раз — это нормально, но учтите долгосрочные последствия, чтобы решить, действительно ли это безвредно и стоит ли нарушать данное себе обещание.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Умеренность, перевернутая.
Итак, вы забыли. Вы перестали волноваться, и вас даже удивило, что вы больше не думаете о проблеме. Это большое событие и повод отпраздновать.
Вы наконец-то двигаетесь дальше и можете начать что-то делать, не чувствуя, что предаете воспоминания или вещь, которая так долго вас сдерживала.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.
Сделайте перерыв. Пришло время перестать так много работать и дать себе возможность расслабиться и дышать.
Вы можете подумать, что вам нужно прорваться, но вы почувствуете себя более отдохнувшим и продуктивным, когда отойдете ненадолго, даже если это всего на час или два.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Звезда.
Вы — одновременно женская и мужская энергия. Вы можете объединить свои знания о жизни и опыт духовной и физической сферы.
Поделитесь этим с другими так, чтобы они поняли.
Вы помогаете другим учиться и расти, не переживая той боли, которую вы причинили, чтобы знать, что вы делаете.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Мир, перевернутая.
Иногда возможности скрыты или отсутствуют рядом, и кажется, что вы никогда не увидите улучшения.
Но все проходит через фазы: пир или голод. Поскольку выбора становится меньше, потратьте время на другие вещи или усовершенствовайте то, что у вас есть сейчас.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Пятерка Мечей.
Пришло время собирать осколки. Проблемы приходят, а потом уходят.
Подумайте о том, чему вы научились в битве, с которой только что столкнулись, и используйте это как знания на будущее.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Дурак, перевернутая.
Не торопись. Теперь ты движешься намного лучше.
Вы опытны и опытны, и знаете, что лучше не ввязываться в то, чего вы не понимаете или не знаете очень хорошо.
Ваша зрелость принесет вам реальную пользу.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.
Сосредоточьтесь на том, что важнее всего.
Когда вы теряете из виду ценность того, что вы делаете, и думаете только о деньгах, ваша радость начинает уменьшаться, а разочарование возрастает.
Когда вы делаете это из любви, все упрощается, и ваша мотивация возвращается к вам сильнее, чем когда-либо.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.
Постарайтесь контролировать свой характер. Прямо сейчас кому-то будет легко нажать на вашу «горячую кнопку», но только если вы позволите ему это сделать.
Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, и когда вы достигнете своего предела, возьмите тайм-аут, чтобы вы могли перенаправить свой гнев в позитивное русло.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Восьмерка Жезлов.
События развиваются быстро, поэтому важно не отвлекаться слишком сильно.
Не теряйтесь на своем мобильном телефоне в прокрутке.
Вам нужно обострить все свои чувства, чтобы вы могли видеть приближающиеся события и быть готовыми.
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