Наголошуємо, що нині в країні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення.

Тарифи на електроенергію виросли у 2023 році. Тепер у YASNO оголосили про нові тарифи на електроенергію. Про це йдеться на офіційному сайті організації. Там також розповіли українцям, коли готуватися до подорожчання тарифів на електроенргію.

Зміни торкнуться лише непобутових споживачів, які використовують послуги цієї компанії. Відповідно до розпорядження регулятора, нові тарифи набудуть чинності з 1 квітня.

За простих українців немає потреби хвилюватися, оскільки тариф у розмірі 2,64 гривні за кВт/год залишиться незмінним щонайменше до кінця опалювального сезону. Згідно з прогнозами експертів, у майбутньому ціни на електроенергію можуть зрости до 4-4,5 гривні за кВт/год, хоча в Міненерго зазначають, що наразі немає планів щодо такого підвищення.

Підкреслимо, що наразі в країні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Водночас він не стосується тарифів на електроенергію та холодну воду.

Крім цього також українців чекає ціновий удар, адже тарифи планують підвищити також на воду. Більше того, це буде зроблено двічі - в квітні та липні 2024 року. Водночас тарифи на воду будуть відрізнятися в різних регіонах України. Варто знати, що тарифи будуть підвищені у квітні приблизно на 12%, а у липні очікується підвищення ціни на 14%.

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