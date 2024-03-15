Подчеркнем, что в настоящее время в стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление.

Тарифы на электроэнергию выросли в 2023 году. Теперь в YASNO объявили о новых тарифах на электроэнергию. Об этом идет речь на официальном сайте организации. Там также рассказали украинцам, когда готовиться к удорожанию тарифов на электроэнергию.

Изменения коснутся только небытовых потребителей, использующих услуги этой компании. Согласно распоряжению регулятора, новые тарифы вступят в силу с 1 апреля.

Простые украинцы не нуждаются в волнении, поскольку тариф в размере 2,64 гривны за кВт/ч останется неизменным по меньшей мере до конца отопительного сезона. Согласно прогнозам экспертов, в будущем цены на электроэнергию могут вырасти до 4-4,5 гривны за кВт/ч, хотя в Минэнерго отмечают, что пока нет планов такого повышения.

Подчеркнем, что в настоящее время в стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. В то же время, он не касается тарифов на электроэнергию и холодную воду.

Кроме этого, украинцев ждет ценовой удар, ведь тарифы планируют повысить также на воду. Более того, это будет сделано дважды – в апреле и июле 2024 года. В то же время тарифы на воду будут отличаться в разных регионах Украины. Следует знать, что тарифы будут повышены в апреле примерно на 12%, а в июле ожидается повышение цены на 14%.

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