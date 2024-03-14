Приємна новина, що у деяких випадках за рахунок житлово-комунальних послуг можна не платити.

Частина українців може взагалі не платити за комуналку. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до регулятора. Стало відомо, хто саме з українців може зовсім не платити за комуналку. Пояснення дала Держпродспоживслужба.

Повідомляється, що з 6 лютого 2024 року було змінено порядок здійснення перерахунку ціни по платіжкам за комуналку. Приємна новина, що в деяких випадках за рахунки по житлово-комунальним послугам можна не сплачувати.

Платити за комуналку не можна, коли: комунальні послуги не були надані в повному обсязі, коли послуги не надавалися чи коли послуги не відповідають стандартам якості.

У випадку виявлення однієї з нижче перелічених проблем, споживач має право ініціювати процес перерахунку комуналки. Для цього потрібно звернутися до відповідного регуляторного органу із заявою-претензією.

Одразу після подання претензії постачальник послуг зобов'язаний провести необхідну перевірку. У разі підтвердження скарги, регуляторний орган мусить здійснити перерахунок та компенсацію протягом 30 днів з моменту ухвалення рішення на користь споживача.

Але це ще не все. Існують також випадки, коли українці можуть звільнятися від оплати по тарифам за комуналку або мати право на грошову компенсацію. Такі ситуації охоплюють:

порушено графік вивезення побутових відходів;



в будинку температура повітря нижча за допустиму;



температура гарячої води та теплоносія не відповідає нормі;



гаряча та холодна вода, що надходять у помешкання, неналежної якості.

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