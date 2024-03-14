Часть украинцев может вообще не платить за коммуналку. Для этого следует обратиться с соответствующим заявлением к регулятору. Стало известно, кто именно из украинцев может совсем не платить за коммуналку. Объяснение дала Госпродпотребслужба .

коммуналка, коммунальные тарифы, платежки

Сообщается, что с 6 февраля 2024 был изменен порядок осуществления перерасчета цены по платежкам за коммуналку. Приятная новость, что в некоторых случаях за счета жилищно-коммунальных услуг можно не платить.

Платить за коммуналку нельзя, когда: коммунальные услуги не были предоставлены в полном объеме, когда услуги не предоставлялись или когда услуги не отвечают стандартам качества.

В случае выявления одной из перечисленных проблем, потребитель имеет право инициировать процесс пересчета коммуналки. Для этого следует обратиться в соответствующий регуляторный орган с заявлением-претензией.

Сразу после подачи претензии поставщик услуг обязан провести необходимую проверку. В случае подтверждения жалобы регуляторный орган должен осуществить перерасчет и компенсацию в течение 30 дней с момента принятия решения в пользу потребителя.

газ, коммуналка, Нафтогаз

Но это еще не всё. Есть также случаи, когда украинцы могут освобождаться от оплаты по тарифам за коммуналку или иметь право на денежную компенсацию. Такие ситуации охватывают:

    • нарушен график вывоза бытовых отходов;
    • в доме температура воздуха ниже допустимой;
    • температура горячей воды и теплоносителя не соответствует норме;
    • горячая и холодная вода, поступающих в квартиру, ненадлежащего качества.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.