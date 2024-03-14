Приятная новость, что в некоторых случаях за счета жилищно-коммунальных услуг можно не платить.

Часть украинцев может вообще не платить за коммуналку. Для этого следует обратиться с соответствующим заявлением к регулятору. Стало известно, кто именно из украинцев может совсем не платить за коммуналку. Объяснение дала Госпродпотребслужба .

Сообщается, что с 6 февраля 2024 был изменен порядок осуществления перерасчета цены по платежкам за коммуналку. Приятная новость, что в некоторых случаях за счета жилищно-коммунальных услуг можно не платить.

Платить за коммуналку нельзя, когда: коммунальные услуги не были предоставлены в полном объеме, когда услуги не предоставлялись или когда услуги не отвечают стандартам качества.

В случае выявления одной из перечисленных проблем, потребитель имеет право инициировать процесс пересчета коммуналки. Для этого следует обратиться в соответствующий регуляторный орган с заявлением-претензией.

Сразу после подачи претензии поставщик услуг обязан провести необходимую проверку. В случае подтверждения жалобы регуляторный орган должен осуществить перерасчет и компенсацию в течение 30 дней с момента принятия решения в пользу потребителя.

Но это еще не всё. Есть также случаи, когда украинцы могут освобождаться от оплаты по тарифам за коммуналку или иметь право на денежную компенсацию. Такие ситуации охватывают:

нарушен график вывоза бытовых отходов;



в доме температура воздуха ниже допустимой;



температура горячей воды и теплоносителя не соответствует норме;



горячая и холодная вода, поступающих в квартиру, ненадлежащего качества.

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