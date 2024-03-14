Різноманітні штрафи діють в Україні. Іноді штрафи можуть мати сезонний характер. Стало відомо про штрафи, які вступають у силу з приходом весни. Про цей незвичний штраф нагадали у Гусятинській громаді, там також назвали розмір, який потрібно буде сплатити.

В Україні вже почався сезон збирання березевого соку. Але так просто його не збереш. Для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл. До того ж збирати березовий сік можна не у всіх місцях. Наприклад, заборонена вести збір у скверах, парках та міських зелених зонах. За порушення цих правил можна влетіти на штраф, який може сягнути 1700 гривень.

Згідно з правилами, заготівля березового соку у межах населених пунктів, а також на територіях парків, скверів і зелених зон вважається порушенням і карається штрафом від 340 до 1700 гривень згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також зазначено, що заборонено збирати сік на територіях природно-заповідного фонду, а порушення цього правила може призвести до штрафу від 153 до 408 гривень з конфіскацією знарядь і засобів видобутку згідно зі статтею 91 КУпАП.

Збирати березовий сік з правом володіння мають державні та комунальні лісогосподарські підприємства, а також підприємці та фізичні особи, які отримали спеціальний дозвіл для цієї діяльності.

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