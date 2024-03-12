Йдеться про деякі несправності та відсутність деталей, передбачених конструкцією – за що виписують штрафи.

Водіям в Україні можуть загрожувати великі штрафи. Це стосується не тільки порушень правил дорожнього руху. Існує цілий ряд вимог, коли за несправності автомобіля можна влетіти на штраф у 1700 гривень. Вони розміщені у розділі 31,4 Правил дорожнього руху. Йдеться про деякі несправності та відсутність деталей, котрі передбачені конструкцією - за що виписують штрафи.

Відсутність дзеркала заднього виду — це становить невимовну небезпеку для водія та інших учасниквв дорожнього руху. Адже без дзеркала водій не зможе слідкувати за видимим рухом на дорозі.

Не працює звуковий сигнал — цей пристрій вкрай важливий, адже здатен попереджувати інших учасників дорожнього руху у разі небезпеки.

Відсутність бампера або заднього захисного пристрою може зменшувати захист від ударів при аваріях, а також підвищує ризики травм для велисопедистів чи пішоходів.

Відсутній вогнегасник не зможе врятувати при випадку пожежі. Вогнегасник допомагає негайно реагувати на надзвичайну ситуацію в автомобілі, зокрема пожежі та задимлення.

Відсутність ременів безпеки становить небузпеку для водія та пасажирів. Вони зможуть забезпечити фіксацію тіла під час аварії чи різкого гальмування - а це допомагає уникнути травмування.

За будь-яке з цих порушень передбачений штраф у розмірі 340 гривень. У випадку повторного порушення протягом року сума штрафу може зрости до 850-1700 гривень, а також крім штрафу можливе позбавлення водійських прав на термін від трьох місяців до півроку.

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