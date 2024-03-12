Речь идет о некоторых неисправностях и отсутствии деталей, предусмотренных конструкцией – за что выписывают штрафы.

Водителям в Украине могут угрожать большие штрафы. Это касается не только нарушений ПДД. Существует ряд требований, когда при неисправности автомобиля можно влететь на штраф в 1700 гривен. Они размещены в разделе 31,4 ПДД. Речь идет о некоторых неисправностях и отсутствии деталей, предусмотренных конструкцией – за что выписывают штрафы.

Отсутствие зеркала заднего вида — это неописуемая опасность для водителя и других участников дорожного движения. Без зеркала водитель не сможет следить за видимым движением на дороге.

Не работает звуковой сигнал – это устройство крайне важно, ведь способно предупреждать других участников дорожного движения в случае опасности.

Отсутствие бампера или заднего защитного устройства может уменьшать защиту от ударов при авариях, а также повышает риск травм для велосипедистов или пешеходов.

Отсутствующий огнетушитель не сможет спасти при пожаре. Огнетушитель помогает немедленно реагировать на чрезвычайную ситуацию в автомобиле, в том числе пожар и задымление.

Отсутствие ремней безопасности представляет опасность для водителя и пассажиров. Они смогут обеспечить фиксацию тела во время аварии или резкого торможения - это помогает избежать травмирования.

За любое из этих нарушений предусмотрен штраф в размере 340 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа может возрасти до 850-1700 гривен, а также помимо штрафа возможно лишение водительских прав на срок от трех месяцев до полугода.

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